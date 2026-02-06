La Universidad de Jaén (UJA) retoma la actividad con normalidad en sus campus de Jaén y Linares

Archivo - Campus de las Lagunillas de la UJA/Archivo - UJA - Archivo

JAÉN 6 Feb. (EURPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha retomado este viernes la actividad con normalidad en sus campus de Jaén y Linares, tras realizar el seguimiento de las condiciones meteorológicas y conocer las indicaciones de los responsables de la Junta de Andalucía.

En cualquier caso, la institución universitaria jiennense a través de sus redes sociales ha recomendado extremar la precaución en los desplazamientos hacia los centros; evitar zonas con arbolado o estructuras que hayan podido verse afectadas por el viento o la lluvia, así como mantenerse informados a través de los canales y fuentes oficiales.

Por último, ha agradecido "la comprensión y colaboración mostradas durante estos días", al tiempo que ha trasladado su apoyo a quienes aún puedan verse afectados por las circunstancias derivadas del temporal, especialmente en las zonas más castigadas por la cadena de borrascas.