La Universidad Loyola colabora con su investigación en el desarrollo y aplicación de dos decisiones marco europeas

SEVILLA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de expertos en ciencias jurídicas de la Universidad Loyola liderado por la investigadora Esther Montero Pérez de Tudela ha presentado los resultados finales del proyecto 'Probation Observatory. Network and Training', PONT, coordinado también por científicos de la Universidad de Bucarest y junto con la Universidad de Latvia, el Ministerio de Justicia de Bremen y la Confederación Europea de Probation (CEP).

Según un comunicado, estas decisiones marco, entre otras medidas, establece medidas alternativas para evitar la prisión provisional y que esta se limite solo a casos en los que realmente sea necesaria. En su lugar, las decisiones aprobadas en 2008 y 2009 proponen una serie de medidas alternativas de vigilancia tratando también de regular dicha libertad vigilada u otras medidas que favorezcan la reinserción del condenado.

Financiado por la Comisión Europea (DG Justice Program), el proyecto PONT ha tenido el objetivo de incentivar la aplicación de las mencionadas decisiones marco europeas, mediante la realización de un análisis de los obstáculos y dificultades detectados en la implantación de las citadas normas, la elaboración de un manual práctico accesible a todos los operadores jurídicos de los sistemas de justicia penal europeos, la impartición de trainings a las autoridades competentes de los Estados Miembros de la Unión Europea (en Sevilla, Bremen, Latvia y Buscarest) y la elaboración de un curso online que explica en detalle todos los aspectos sobre la implementación de las Decisiones Marco 947 y 829.

La presentación de resultados tuvo lugar el pasado 12 de febrero en la Conferencia Final titulada 'Four countries. Five Strategies' en la cual se han presentado los resultados del proyecto y a la cual han asistido relevantes figuras y representantes de la justicia europea, además de numerosos expertos académicos en el mismo ámbito de universidades de toda Europa. En el evento, las investigadoras de la Universidad Loyola Esther Montero Pérez de Tudela y Carmen García han sido las encargadas de presentar los resultados de su trabajo e investigaciones de los últimos dos años.

INFORMES, LIBROS Y PUBLICACIONES CIENTÍFICAS QUE AVALAN EL TRABAJO Dos años después de la puesta en marcha los objetivos "han sido cumplidos de forma importante". El equipo de la Universidad Loyola ha realizado un Informe de revisión de literatura que consta en la web del proyecto. Además, se ha celebrado con éxito un curso 'on line' gratuito para todos los operadores jurídicos y no jurídicos, y se ha elaborado un e-manual, 'on line', tomado como referencia por la European Judicial Network (y disponible para todas las autoridades judiciales de la UE en su página web).

Asimismo, la profesora Esther Montero Pérez de Tudela ha sido editora del libro 'Practical implementation of Framework decision 2008/947 & 2009/829: Obstacles & Solutions', publicado por la editorial Thomson Reuters en diciembre de 2020. Actualmente se encuentra en vías de publicación por dicha editorial una segunda obra, editada por los profesores de la Universidad Loyola Miguel Romero, Esther Montero y Carmen García, titulada 'Aplicación práctica de las Decisiones Marco 2008/947 y 2009/829: Obstáculos y soluciones'.

A esta importante producción científica hay que añadir la publicación de dos artículos en revistas de alto impacto resultado de la investigación llevada a cabo, uno ya publicado por la profesora Esther Montero titulado 'Transferring Alternatives to Pre-trial Detention in the European Union context. Can European Agreements Be Trusted?' en la revista Victims and Offenders y un segundo artículo junto a la profesora Carmen García, aceptado por la revista European Law Review.

La Universidad Loyola organizó íntegramente uno de los trainings celebrado en Sevilla en enero de 2020 y ha contribuido a la organización de los restantes. La profesora Esther Montero Pérez de Tudela ha presentado ponencias en cuatro conferencias internacionales, destacando la impartida en la Eurocrim 2019 (19th Annual Conference of the European Society of Criminology) Conference of the European Society of Criminology, Bélgica, o la realizada en el 'Annual Expert Meeting on the Framework Decisions 947 and 829' de la Confederación Europea de Probation, en September 2019, en Leuven, Bélgica.

A pesar de haber sido adoptadas en 2008 y 2009, la Decisión Marco 947, relativa a la aplicación entre Estados miembros de la Unión Europea (UE) del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas y la DM 829, relativa a la aplicación entre Estados miembros de la UE del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustitución de la prisión provisional, no están siendo debidamente aplicadas por parte de los estados miembros. El número de decisiones o resoluciones judiciales trasmitidas entre los Estados miembros de la UE en el marco de las normas mencionadas es aún muy limitado.