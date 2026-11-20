Representantes de la Universidad Loyola y Ecija durante la firma del convenio. - UNIVERSIDAD LOYOLA

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Loyola y Ecija se han unido para impulsar la formación práctica en el ámbito jurídico. A través de un acuerdo de colaboración, los estudiantes del área de másteres de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas podrán realizar sus prácticas formativas en la firma internacional.

Según ha informado la Universidad Loyola en una nota, el acuerdo tiene como objetivo acercar a los futuros profesionales de la abogacía, la consultoría y la asesoría, fiscal, laboral y jurídica de empresas "la realidad del ejercicio de la profesión". De esta manera, podrán complementar su formación académica en un entorno jurídico internacional y multidisciplinar.

Para el vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Loyola, Manuel Novo, este acuerdo de colaboración refuerza el compromiso de la Universidad Loyola por una formación 100% práctica y conectada con el mercado laboral. "Para nosotros la empleabilidad de nuestros estudiantes es una prioridad. Nos orgullece que sigamos siendo la primera universidad andaluza a la que acuden los despachos de abogados para incorporar a sus profesionales", ha añadido.

Por parte de Ecija, el convenio refuerza su compromiso con la identificación, formación y desarrollo del talento joven, así como su apuesta por establecer vínculos estables con instituciones académicas de referencia.

En palabras de Justo Garzón, de Ecija, "la formación de los futuros abogados debe ir de la mano de la experiencia práctica y del contacto directo con los retos que afrontan nuestros clientes". Para Ecija, colaborar con universidades como Loyola es "una oportunidad para acercarnos al talento joven, compartir nuestra forma de entender la profesión y contribuir a su desarrollo en un entorno cada vez más exigente y especializado", ha apuntado.

La firma del convenio se enmarca en el encuentro que han tenido varios representantes de Ecija con los estudiantes de posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Durante la jornada, los profesionales han presentado el proyecto de la firma, sus principales áreas de práctica, su modelo de crecimiento y las oportunidades de desarrollo profesional que ofrece a los jóvenes abogados.

Estos encuentros, organizados por el servicio de Carreras Profesionales de la Universidad Loyola, permiten a los estudiantes de Loyola conectar con el sector profesional, conocer la realidad laboral del sector jurídico, hacer networking y crear una amplia red de contactos, antes incluso de salir al mercado laboral.

Gracias a este acuerdo de colaboración, los estudiantes del Máster Universitario en Abogacía y Procura, Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas, Máster Universitario en Tributación y Asesoría Fiscal, y Máster Universitario en Asesoría y Consultoría Laboral, así como sus dobles combinaciones, podrán adquirir experiencia práctica junto a profesionales especializados en distintas áreas del Derecho de los negocios.

SOBRE ECIJA

El Ecija es una de las firmas legales más innovadoras del mercado español y la firma española con mayor presencia en Latinoamérica. Con 37 oficinas en 18 países, más de 1.400 profesionales en todo el mundo y una facturación de 122 millones de euros, la firma asesora a grandes compañías nacionales e internacionales en sus principales retos jurídicos, empresariales y de transformación.

Ecija ha sido reconocida como European Law Firm of the Year por The Lawyer, distinguida por Financial Times entre las firmas legales más innovadoras de Europa y reconocida por Expansión como Mejor Firma en Economía Digital e Inteligencia Artificial.

SOBRE LA UNIVERSIDAD LOYOLA

La Universidad Loyola, universidad de la Compañía de Jesús, inició sus actividades en 2013 y es hoy una universidad de referencia en el Sistema Universitario español, por sus resultados académicos, su internacionalización, la empleabilidad de sus graduados y su investigación.

Cuenta ya con seis promociones de egresados y un volumen actual de 4.700 estudiantes en sus tres sedes de Sevilla, Córdoba y Granada. La Universidad Loyola ofrece la posibilidad de estudiar en sus campus una amplia oferta de grados, dobles grados y diplomas de especialización, en las áreas de Administración y Dirección de Empresas (ADE), Economía, Comunicación, Criminología, Derecho, Educación, Ingeniería, Psicología, Relaciones Internacionales, Teología y Artes.

Asimismo, cuenta con una amplia oferta formativa de postgrado, programas de doctorado y formación executive. De igual forma, desarrolla una amplia labor investigadora en estos campos y tiene una fuerte presencia social en las ciudades en las que trabaja.