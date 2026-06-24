Universidad Loyola y Fundación Alalá ofrecen seis becas para facilitar la preparación académica de jóvenes con talento

Imagen de los estudiantes becados, junto a patronos y representantes de la Fundación Alalá, Quirónsalud y la Universidad Loyola. - UNIVERSIDAD LOYOLA - FUNDACIÓN ALALÁ

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Loyola y la Fundación Alalá han entregado seis Becas Loyola-Alalá, una iniciativa que cumple diez años ofreciendo oportunidades de acceso a la educación superior. Para el curso 2026/2027, seis jóvenes con la preparación académica adecuada, con independencia de sus recursos económicos o circunstancias personales, podrán continuar con su formación universitaria en el campus de Sevilla de Loyola.

Según han informado ambas entidades en una nota conjunta, en esta edición, las becas han contado también con el apoyo de Quirónsalud y se incorporan nuevos grados a los que pueden acceder el alumnado becado como el Grado en Medicina, el Grado en Ingeniería del Software, o titulaciones vinculadas a la comunicación y las artes escénicas.

Así, los estudiantes que podrán continuar su formación universitaria gracias a este programa son: Daria Guyda Kharchenko, que cursará el Grado en Medicina; Tony Heredia Borja, que estudiará el Grado en Ingeniería del Software; Dahiana Márquez Castaño, que iniciará el Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Artes Escénicas y Cinematográficas; Ángela Montero de Espinosa Márquez, que cursará el Grado en Educación Primaria; Claudia Rosa Franco, estudiante de primer curso de Medicina en Loyola, que podrá continuar sus estudios gracias al apoyo canalizado a través de la Fundación Alalá; y Lucía Rubiales Plaza, que estudiará el Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Artes Escénicas y Cinematográficas.

El acto ha contado con la participación del presidente de la Fundación Alalá, José María Pacheco Guardiola; la directora de la Fundación Alalá, Blanca Parejo; y el rector de la Universidad Loyola, Fabio Gómez-Estern Aguilar; y otro patronos y representantes de la Fundación Alalá, Quirónsalud y la Universidad Loyola.

Durante el actoGómez-Estern ha destacado que "este tipo de iniciativas dan sentido a nuestro objetivo de formar a los mejores para el mundo, independientemente de su situación económica o personal". Estas becas, "con las que llevamos ya diez años, son una muestra de nuestro compromiso social como institución jesuita", ha añadido.

Por su parte, José María Pacheco ha subrayado que "este programa es uno de los proyectos más importantes" de la Fundación. "Trabajamos en uno de los barrios con mayores necesidades de España y el apoyo de la Universidad Loyola es fundamental para contribuir a la transformación del entorno a través de la educación", ha explicado.

Las Becas Loyola-Alalá nacieron en el curso 2016/2017 con el objetivo de que jóvenes con talento y compromiso pudieran acceder a estudios universitarios sin que la situación económica de sus familias supusiera una limitación. Diez años después, el programa se ha consolidado como "una iniciativa de referencia" en el compromiso social de ambas instituciones.

Hasta la fecha, la Universidad Loyola y la Fundación Alalá han concedido 32 becas, que han permitido a jóvenes procedentes de distintos centros educativos continuar su formación superior.