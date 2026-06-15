La Universidad Loyola gradúa a más de 1.000 estudiantes de la promoción 2025/2026

Acto de una de las graduaciones celebradas estos días en la Universidad Loyola Andalucía. - UNIVERSIDAD LOYOLA

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Loyola ha celebrado estos días los actos de graduación de los más de 1.000 estudiantes de grado y máster de la promoción 2025/2026, en unas ceremonias a la que han asistido más de 4.000 personas entre estudiantes, familias, profesorado y comunidad universitaria.

Los actos de graduación de este curso han tenido un "significado especial" por la salida de las primeras promociones del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, del Grado en Datos y Analítica de Negocio y el Grado en Artes Escénicas y Cinematográficas, titulaciones que refuerzan la apuesta de Loyola por una formación conectada con las nuevas demandas sociales, profesionales y empresariales.

En los diferentes actos de graduación, las autoridades académicas de la Universidad Loyola han felicitado a los nuevos egresados y ha reconocido el esfuerzo realizado durante su etapa universitaria, ofreciendo palabras de aliento, responsabilidad y sentido de misión, tal como ha recogido la institución privada en una nota.

Asimismo, han invitado a los graduados a afrontar con esperanza una nueva etapa profesional y han subrayado que el futuro exigirá capacidad de adaptación, integridad, discernimiento y una sólida formación personal para navegar un entorno marcado por la transformación tecnológica, la inteligencia artificial y la incertidumbre geopolítica.

Asimismo, han apelado a los valores construidos durante estos años en la Universidad, y a poner al servicio del otro su talento y los conocimientos adquiridos. Durante su intervención, Pilar Castro, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, puso en valor la graduación de la primera promoción del Grado en Datos y Analítica de Negocios y destacó la importancia de una formación humanista, crítica y orientada al bien común en un contexto marcado por la transformación tecnológica y la inteligencia artificial.

Asimismo, hay que destacar que este año se ha graduado en Loyola la primera estudiante uruguaya del programa dual internacional con la Universidad Católica del Uruguay (UCU), con cuyo rector, Julio Fernández SJ, y decana de CC. Económicas y Empresariales, Isabel Chaquiriand mantuvieron un emotivo encuentro virtual con carácter previo a la graduación para celebrar este histórico momento.

Por su parte, Luis Morales, decano de la Facultad de Psicología y Educación, se dirigió al alumnado de la primera promoción del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, subrayando la vocación de servicio de unas disciplinas centradas en el desarrollo del potencial humano, el acompañamiento y la mejora de la vida de las personas.

José Antonio Muñiz, decano de la Facultad de Comunicación y Artes, tuvo palabras para los primeros graduados en Artes Escénicas y Cinematográficas, afirmando que han abierto camino con talento, esfuerzo y una mirada propia sobre el mundo y que ahora tienen la responsabilidad de contar historias que emocionen, cuestionen y transformen.