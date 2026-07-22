La Universidad Loyola impulsa un programa de formación para directivos de universidades católicas en África

Asistentes a la semana de trabajo convocada por la Universidad Loyola para avanzar en un programa de formación que fortalezca las competencias de liderazgo, misión y gestión institucional de los directivos de universidades católicas en África - UNIVERSIDAD LOYOLA

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Loyola ha mantenido un encuentro con representantes de instituciones católicas de educación superior de África para avanzar en el diseño de un programa de formación para fortalecer las competencias de liderazgo, misión y gestión institucional de los directivos de estas entidades universitarias. La cita ha reunido a la Georgetown University, así como a universidades de Kenia, Zimbaue, Congo y Uganda.

Se trata de una iniciativa que se integra en el marco de un proyecto más amplio, denominado Academia Africana de Desarrollo de Capacidades (African Capacity Building Academy), según ha informado la Universidad Loyola en una nota. Durante las sesiones, los participantes han analizado los retos que afrontan estas instituciones educativas en el contexto africano, especialmente en ámbitos como el liderazgo universitario, la sostenibilidad institucional, la identidad y misión, la formación de equipos directivos y la capacidad de responder a contextos sociales y educativos en transformación.

Asimismo, el trabajo ha permitido avanzar en la arquitectura curricular del programa, el modelo pedagógico, el itinerario de aprendizaje y la estrategia de aplicación institucional. De esta forma, los participantes han diseñado una hoja de ruta para seguir perfilando el curriculum del programa, definir las vías de financiación del programa y de la Academia y terminar de cerrar el proceso de selección de los participantes con el objetivo de comenzar con un primer grupo piloto del programa en el verano de 2027.

La Academia Africana de Desarrollo de Capacidades nace, según la nota, con la vocación de acompañar a las instituciones participantes en el fortalecimiento de sus liderazgos, promoviendo una formación conectada con la misión jesuita, las necesidades institucionales y los desafíos propios del contexto africano. Con este proceso, "se refuerza el compromiso de las entidades participantes con una formación transformadora, colaborativa y orientada al servicio, capaz de generar respuestas institucionales sólidas y sostenibles ante los retos actuales y futuros", ha indicado la universidad.

En el encuentro han participado el director del Centro de Investigación de Hekima University College (Kenia), Elias Opongo SJ; el rector de Arrupe Jesuit University (Zimbaue), Oduor Afulo SJ; el rector entrante de Loyola University Congo (República Democrática del Congo), Adrien Lentiampa SJ; el rector saliente de Loyola University Congo (República Democrática del Congo), Ferdinand Muhigirwa SJ; el socio de la Jesuit Conference Africa and Madagascar (Kenia), John the Baptist Anyeh SJ.

Además, del profesor de Georgetown University (USA) y antiguo secretario de educación superior de la Compañía de Jesus, Michael Garanzini SJ; la decana de la Facultad de Empresariales y Gestión de Uganda Martyrs University (Uganda), Marie G. Nakitende y el decano de la Escuela de Educación y Liderazgo de Arrupe Jesuit University (Zimbaue), David Kaulem.

De forma virtual ha intervenido la profesora del Communication, Culture, and Technology Program, de Georgetown University, Jeanine Turner, que ha reflexionado con el grupo sobre las habilidades esenciales de comunicación en el ejercicio del liderazgo y sobre como incorporarlos en el programa que se está desarrollando.

Por parte de la Universidad Loyola han acudido el presidente de la Fundación Universidad Loyola Andalucía, Carlos Losada; el vicerrector de Docencia e Internacionalización, Javier Nó y el coordinador de la Unidad de Alianzas Internacionales de la Universidad Loyola, Ignacio Garrido.

Para concluir los encuentros de trabajo celebrados esta semana, los participantes a las jornadas han compartido un almuerzo de trabajo y una Eucaristía con los miembros del Patronato de la Fundación Universidad Loyola Andalucía.