Las universidades de Córdoba y Alejandría (Egipto) planifican investigaciones conjuntas en materia de turismo

Delegaciones de ambas universidades durante el encuentro. - UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la Universidad de Córdoba (UCO) ha mantenido un encuentro con responsables de la Universidad de Alejandría (Egipto) con el objetivo de diseñar "varias propuestas de corte académico y futuras investigaciones" en ambos territorios, ya que las dos son ciudades patrimonio y presentan problemas similares en materia de turismo patrimonial.

Según informa la Universidad de Córdoba en su web, consultada por Europa Press, los profesores Ricardo Hernández y José Antonio Fernández, representantes de la Cátedra de Turismo Patrimonial y Cultural y del Aula Ucoturem, respectivamente, han sido los encargados de reunirse con profesorado de la Facultad de Turismo y Hoteles de la universidad egipcia, todo ello dentro del programa Erasmus que impulsa el Vicerrectorado de Internacionalización.

Durante el encuentro mantenido por los representantes de sendas instituciones se ha puesto en valor la utilidad de los programas internacionales para profesorado y alumnado de ambas universidades, además de diseñar propuestas académicas e investigaciones en materia turística.

Igualmente, esta reunión institucional ha servido para establecer las "bases iniciales de un futuro encuentro internacional en 2027", que vendrá a ser "una versión internacional" del Congreso Internacional de Gestión Turística del Patrimonio (Cigestur) en Alejandría.

Alejandría, que es la segunda ciudad más importante de Egipto y su puerto principal sobre el mar Mediterráneo, presenta un legado histórico y cultural importante como consecuencia de las civilizaciones que la habitaron.

La ciudad fue moldeada por las civilizaciones grecorromana, bizantina, árabe y otomana, seguidas de influencias coloniales francesas y británicas. Su carácter cosmopolita se consolidó con comunidades griegas, italianas, armenias y españolas, que fusionaron sus culturas y gastronomías.