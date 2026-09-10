Las universidades públicas andaluzas reciben cerca de 39,8 millones para Erasmus+, con Granada a la cabeza

Archivo - Programa Erasmus+ en Granada. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las universidades públicas andaluzas han recibido, aún de manera provisional ya que está pendiente la resolución definitiva tras las alegaciones presentadas por los interesados, cerca de 39,8 millones de euros para becas Erasmus+, tanto para el programa de movilidad dentro de Europa como para las becas para terceros países no asociados al programa europeo. La de Granada (UGR) es la que recibe más recursos, con 12,096 millones de euros.

Por universidades, la de Sevilla (US) es la segunda en recursos, con 6,282 millones, por debajo, no obstante, de los más de ocho millones que recibió el curso pasado. La Hispalense ha hecho público su malestar por este recorte, ya que con los recursos recibidos no cubre las becas solicitadas hasta el momento. Presentó alegaciones y espera poder explicarselas a los responsables del Sepie --entidad que lleva el programa Erasmus+--.

El listado lo completan: la Universidad de Málaga con 5.837.690 euros; Córdoba (UCO, con 3.104.588; Jaén (UJA), 2.976.366; Almería (UAL), 2.967.415; Cadiz (UCA), 2.359.730; Huelva (UHU), 2.255.120; y Pablo de Olavide (UPO), 1.911.302 euros. El reparto de los fondos será objeto de debate este jueves en la reunión de las Universidades Públicas Andaluzas (UPA); una reunión previa al inicio oficial del curso universitario este viernes en un acto que acogerá la Universidad de Granada.

En materia de financiación, el curso en las aulas universitarias vendrá marcado por la financiación autonómica. El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, apuntaba este pasado sábado en su intervención en el acto de apertura oficial del curso universitario 2026/2027 en la Universidad de Sevilla que el "objetivo compartido debe ser la estabilidad, certidumbre y futuro del sistema universitario público andaluz". "Por qué no admitirlo, desde la discrepancia", Jorge Paradela ha tendido la mano para "analizar, contrastar y mejorar" las decisiones adoptadas hasta ahora.

"Queremos dar un paso más y avanzar hacia un modelo en el que hablemos no sólo de financiación sino también de resultados y objetivos de éxito, porque lo que no se mide, difícilmente puede mejorar". Para ello, ha confirmado Paradela, la Consejería contará con una nueva Dirección General de Financiación y con el grupo de trabajo de la Administración con las universidades, "cuyos trabajos conoceremos en el último trimestre de este 2026".