UP cree que el "abrazo" a Marín en el Congreso del PP es un "respaldo" al audio del presupuesto y lo tacha de "cinismo"

JAÉN, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha sostenido este sábado que el "abrazo" al vicepresidente de la Junta, Juan Marín, en el Congreso del PP, que se celebra en Granada, es un "absoluto respaldo" al audio publicado esta semana en el que, en una reunión privada con el grupo parlamentario de Cs, Marín calificaba de "estupidez" aprobar unos presupuestos en año electoral, y ha calificado de "cortina de humo" el debate sobre el adelanto de las autonómicas para que "no hablemos de las mentiras que han soltado a cuenta del proceso de diálogo del presupuesto".

En declaraciones a los medios tras participar en una jornada de trabajo en Linares (Jaén) para abordar el futuro del mundo rural y la necesidad de un cambio de modelo productivo en la provincia jiennense, Valero ha manifestado que "no hay ninguna duda de que lo desvelado era una verdad como un templo", y ha considerado que dicho abrazo "está lleno de cinismo y frivolidad".

Para el también portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, el proceso de diálogo en torno al presupuesto de la Junta para 2022 ha sido una "farsa", al tiempo que ha lamentado que el presidente de la Junta "lleva una semana escondido sin dar explicaciones ante una sociedad estupefacta".

"Es evidente que tiene que dimitir --en alusión a Marín--, pero lo que esperamos son las explicaciones", ha manifestado Valero, para el que "si hubiera un adelanto electoral, estaríamos ante un fracaso del gobierno andaluz, que no es capaz de aprovechar una oportunidad histórica como lo son las transferencias de los fondos europeos".

"El mantra del adelanto electoral es un trampantojo para desviar la atención de lo que sería ese adelanto: un fracaso", ha apostillado Valero, una situación para la que, de producirse, Unidas Podemos por Andalucía estaría "absolutamente preparada", en alusión a la ausencia aún de candidato por esta formación.

"No vamos a hablar de nosotros. No entramos en ese marco. Queremos hablar de la gente, de sus problemas. Nos han metido en esa trampa para desviar la atención de la nefasta gestión de la pandemia y como cortina de humo para no que no hablemos de las mentiras que han soltado a cuenta de proceso de diálogo del presupuesto", ha remarcado el coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía.

En esa misma línea, el diputado de Unidas Podemos en el Congreso, Rafael Mayoral, se ha mostrado confiado en que IU y Podemos "articulen un espacio político amplio" y consensúen un candidato para las elecciones andaluzas con el que "desalojar de una vez por todas a los sectores reaccionarios" que, a su juicio, están en la Junta.