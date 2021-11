UP pedirá un Pleno extraordinario en Granada para fijar una posición común sobre el impuesto de plusvalía

El edil de UP e Independientes Francisco Puentedura

El Grupo de Unidas Podemos (UP) e Independientes en el Ayuntamiento de Granada pedirá la celebración de un Pleno extraordinario a fin de fijar una posición municipal común respecto a la última sentencia del Tribunal Constitucional (TC) por la cual se anulan determinados artículos de la Ley de Haciendas Locales, que deja sin efecto la aplicación del Impuesto sobre el Incremento del Valor sobre Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como plusvalía.

El concejal de la confluencia Francisco Puentedura ha expuesto que UP pretende así que las arcas municipales "no queden dañadas como consecuencia de la sentencia del TC que anula cómo se establece el cálculo de la cuota de este impuesto y por tanto lo deja sin efecto hasta que no haya normativa jurídica que dé seguridad y que garantice, también, financiación por parte de los ayuntamientos".

"El impuesto de plusvalías supone la segunda vía de ingresos propios del Consistorio con casi 14 millones, tras el IBI, que supone una recaudación anual de unos 70 millones, por lo que el daño a Granada y su ciudadanía es grave dado que se pondrán en riesgo servicios públicos como el transporte, la limpieza, el mantenimiento o las inversiones en barrios", ha informado en una nota.

Puentedura ha agregado que "los ayuntamientos no tienen por qué pagar los platos rotos de una legislación mal hecha y por tanto, el de Granada no puede poner el peligro sus cuentas porque la normativa no se ajusta a la seguridad jurídica a la que tiene derecho la ciudadanía".

Por este motivo, continúa el concejal, "desde UP pedimos al alcalde un Pleno urgente con una declaración institucional clara que sea apoyada por todos los partidos y que establezca tres principios: exigir al Gobierno de España que legisle de forma inmediata una modificación del texto refundido de la ley de Haciendas locales de 2004 para que en consecuencia con la sentencia del TC se ajuste el articulado y asegure el impuesto sobre plusvalías".

En segundo lugar, Puentedura ha explicado que, vía aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, se establezca un fondo de financiación para los ayuntamientos para compensar lo que van a dejar de ingresar".

En tercer lugar, "se pedirá que la Federación Estatal de Municipios y Provincias, que representa a las entidades locales, se reúna con la Comisión de Coordinación de Entidades Locales, dependiente del Ministerio de Hacienda, con objeto de que se elabore una nueva ley de financiación local que garantice la suficiencia financiera de los consistorios".

Ha afirmado que "esta ciudad no puede sufrir un palo que supone dejar de ingresar 14 millones anuales", por lo que, expone que "espera que el equipo de Gobierno muestre sensibilidad y acepte la propuesta de este Grupo".