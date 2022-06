UP pide instalar papeleras y eliminar grafitis en el paseo de la Fuente de la Bicha de Granada

Papelera llena en el entorno del Puente Verde - UP

GRANADA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Unidas Podemos e Independientes en el Ayuntamiento de Granada ha pedido este miércoles mejorar el mantenimiento del paseo aledaño al río en la zona de la Fuente de la Bicha, un camino que frecuentan a diario cientos de granadinos, con la instalación de más papeleras y la eliminación de grafitis.

Según ha señalado UP en una nota, la zona se está llenando de basura, grafitis y matojos secos que pueden propiciar incendios. La concejal Elisa Cabrerizo ha visitado este miércoles el paseo cerca de Puente Verde y ha afirmado que, haciéndose eco de las voces de vecinos y visitantes, "es urgente que el Ayuntamiento junto a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir restauren este pulmón verde".

Cabrerizo ha señalado que tanto la instalación de papeleras como la limpieza de grafitis y de matorrales secos de la ribera "supone una inversión mínima que mejoraría exponencialmente la calidad de este camino tan popular".

La concejal de UP ha hecho hincapié en la necesidad de papeleras, ya que no existe ninguna en todo este paseo paralelo al río. "Si andamos por él", ha explicado, "podemos ver cómo se amontonan bolsas de excrementos de perros que sus dueños dejan en el suelo porque no tienen dónde tirarlas".

La edil ha subrayado que "las instituciones tienen la obligación de exigir civismo a su ciudadanía, pero también debe educar en ello y facilitarlo" y ha reivindicado que "además de las papeleras y grafitis es muy necesario que las riberas estén desbrozadas, limpias y renaturalizadas para que no existan zonas tan extensas sin una sombra, y se eviten además, tanto incendios como plagas por la suciedad escondida en los matorrales secos".

"Esto es un paseo que usan cientos de granadinos y granadinas a diario", ha enfatizado, "y no puede quedar como otro de los tantos grandes proyectos de Granada que luego quedan abandonados, el objetivo es que este pulmón verde se mantenga correctamente" y, ha resaltado, "se trata de un espacio que disfruta toda la ciudad".

La concejala ha señalado que, además de trasladar este problema a la próxima Comisión de Mantenimiento del Ayuntamiento, también se propondrá llevar proyectos municipales como es el de envejecimiento activo o el Consejo de la Juventud, que pueden desarrollarse en este "espacio único". "Cuando se cuidan los espacios y los barrios la gente se acostumbra a que estén cuidados y ellos mismos lo mantienen, a eso debe aspirar esta ciudad", ha finalizado.