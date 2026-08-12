UPA destaca la "extraordinaria" comercialización de aceite de oliva pero advierte sobre los "precios de ruina"

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JAÉN 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UPA en Jaén, Jesús Cózar, ha destacado la "extraordinaria" comercialización de aceite de oliva, pero ha advertido de los "precios de ruina" con los que se enfrentan los productores ya que actualmente no cubren los costes de producción.

Así lo ha manifestado tras conocer los nuevos datos de producción y comercialización de aceite de oliva facilitados por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) a fecha de 31 de julio.

Cózar, en un audio remutido a los medios, ha lamentado que, a pesar de registrarse una muy buena comercialización, los agricultores no disponen de margen de ganancia. Ante este escenario, y teniendo en cuenta que la próxima campaña que se espera no será "sobresaliente" y que "cada vez hay menos aceite", el representante de la organización agraria confía en que se produzca un repunte de los precios en la última etapa del año, antes de que comience la nueva cosecha y se vuelvan a llenar las bodegas de las cooperativas y almazaras.

En concreto, desde UPA esperan que el precio del aceite de oliva repunte hacia los cinco euros, una cifra que sitúan como el precio de referencia real para poder cubrir los costes de producción.

Esta situación afecta de manera directa y especial al olivar tradicional, que constituye el modelo mayoritario en la provincia de Jaén y en toda Andalucía.

El informe de la AICA detalla que las existencias totales nacionales a 31 de julio de 2026 se situaban en 568.692 toneladas de aceite --120.654 toneladas menos que el mes anterior--. De esta cantidad global, 329.941 toneladas se encontraban en poder de los productores, 234.708 toneladas en manos de los envasadores y 4.042,89 toneladas en el Patrimonio Comunal Olivarero.