UPA e Intertropic acercan el mango español a más de 200 escolares de Pegalajar (Jaén)

Desayuno con mangos - UPA

JAÉN 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Málaga y la Interprofesional del Aguacate y del Mango de España (Intertropic) han impulsado un desayuno saludable en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Virgen de las Nieves de Pegalajar (Jaén). La iniciativa ha permitido a 225 alumnos del centro conocer de primera mano el cultivo, el origen y las propiedades saludables de esta fruta.

La actividad, que ha contado con la degustación de mango procedente de la Axarquía malagueña, se enmarca en una campaña educativa financiada por Intertropic que alcanzará a un total de 3.183 escolares de 12 centros educativos repartidos en siete comunidades autónomas.

Al acto han asistido el alcalde de Pegalajar, Manuel Carrascosa; la delegada territorial de Agricultura, Soledad Aranda; la diputada provincial de Agricultura, Isabel Uceda; el secretario general de UPA Jaén, Jesús Cózar; y el secretario general de UPA Málaga, Francisco Moscoso.

Durante la jornada, el secretario general de UPA Málaga, Francisco Moscoso, ha subrayado la importancia de llevar el producto directamente a las aulas para que los más jóvenes aprendan a valorar la producción nacional.

"No es lo mismo un mango español, recolectado en su momento y que llega fresco al consumidor, que otro que puede pasar semanas en el transporte", ha defendido, agradeciendo además el respaldo financiero de Intertropic para materializar este proyecto.

En esta misma línea, el secretario general de UPA Jaén, Jesús Cózar, ha agradecido la colaboración tanto del colegio como del Ayuntamiento de Pegalajar. Cózar ha destacado que la actividad representa una oportunidad idónea para que los más pequeños "sepan que detrás de cada pieza hay agricultores y agricultoras que trabajan cada día para llevar este producto a los supermercados y a nuestras mesas".

Por su parte, la delegada territorial de Agricultura, Soledad Aranda, ha valorado la campaña como una herramienta clave para la divulgación de los productos agroalimentarios de Andalucía. "Detrás de cada mango no solo hay un producto saludable y sostenible, sino también el esfuerzo y el trabajo de muchos agricultores andaluces", ha manifestado.

Asimismo, la diputada provincial de Agricultura, Isabel Uceda, ha respaldado la iniciativa por su contribución al reconocimiento de los productores y al fomento del consumo de productos de la tierra. Uceda ha apuntado que el mango de la Axarquía es un producto de "gran calidad" que genera un "impacto importante en la economía de las explotaciones familiares agrarias y del medio rural".

Esta acción en Pegalajar forma parte de una campaña global que se desarrolla entre el 23 de septiembre y el 9 de octubre en colegios de Andalucía, Galicia, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura. A través de desayunos saludables y contenidos adaptados, se busca fomentar hábitos de alimentación sana, divulgar el origen del mango español, sus variedades y su temporada, y reivindicar la labor del sector agrícola.