UPA promociona los mangos de la Axarquía malagueña entre escolares de Córdoba.

CÓRDOBA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) promociona los mangos de la Axarquía malagueña entre los alumnos del Colegio Córdoba, en la capital cordobesa, para que puedan disfrutar de su sabor y de sus cualidades saludables.

Según ha indicado UPA en una nota, el mango es uno de los productos estrella que se cultivan en la comarca de la Axarquía, por lo que la organización, en colaboración con Trops y con UPA Córdoba, lo ha llevado este jueves a los alumnos del Colegio Córdoba, en la capital cordobesa, en la cuarta parada de la campaña para promocionar su consumo a través de unos desayunos saludables y la explicación técnica de su cultivo.

El secretario general de UPA Málaga, Francisco Moscoso, que ha estado acompañado por la mascota 'Mangolín' y por el secretario general de UPA Córdoba, Francisco Moreno, ha destacado una iniciativa muy bien acogida por los estudiantes que, en muchos casos, han probado el mango por primera vez".

El objetivo, ha explicado, "es ofrecer a los más jóvenes de cada casa lo mejor que tenemos en nuestra tierra, el mango de la Axarquía que tanta fama tiene. Queremos que ellos sean los primeros prescriptores de una dieta sana y equilibrada y que lo transmitan así a sus padres", ha agregado Moscoso.

Por su parte, el secretario general de UPA Córdoba, Francisco Moreno, ha señalado que "esta campaña promocional quiere inculcar a los jóvenes la importancia de consumir productos malagueños no por tradición, sino por convicción, poniendo en valor el mango de la Axarquía. Debemos conocer las bondades medioambientales y de la salud que tienen nuestros cultivos, y es importante que los niños, que vienen al colegio a aprender, descubran que se pueden comer todos los productos elaborados por los agricultores y los ganaderos".