La UPM de Jaén acoge el viernes el estreno de 'Cancelado', sobre los límites del humor y la cultura de la cancelación

Javier Martínez, Juan Antonio Anguita y Rubén Román. - J. A. ANGUITA

JAÉN 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala Asuán de la Universidad Popular Municipal (UPM) de Jaén acogerá el próximo viernes 26 de junio el estreno de la obra 'Cancelado', una comedia que aborda los límites del humor, la cultura de la cancelación y la hipocresía que rodea al juicio público.

La función, prevista a las 20,30 horas, se representará con todas las localidades agotadas, de modo que unas 150 personas podrán disfrutar de esta propuesta creada desde la provincia jiennense por Juan Antonio Anguita, Javier Martínez y Rubén Román.

La obra, escrita y dirigida por Anguita e interpretada por Martínez y Román, se mueve entre la comedia negra, el drama y el 'thriller' escénico para analizar "los límites del humor, la exposición pública y la cultura de la cancelación desde una mirada incómoda y actual", según han informado sus responsables.

La historia parte de una situación aparentemente sencilla: David Pichardo, un cómico en el mejor momento profesional de su carrera, se prepara para salir a escena cuando José Luis Buendía, un periodista algo inseguro, intenta colarle una entrevista a destiempo.

Lo que comienza como un encuentro entre artista y periodista evoluciona hacia una confrontación cada vez más tensa, en la que nada resulta tan evidente como parecía al principio.

"Cancelado habla sobre la cultura de la cancelación y la hipocresía que hay alrededor. No pretende defender a quien ha hecho algo que no debe, pero sí poner algunas cartas sobre la mesa y mirar el problema desde distintos ángulos", ha explicado el equipo.

Ha apuntado, además, que "es una obra para pasar un buen/mal rato, como cuando uno va a ver una película de terror, solo que aquí no es terror: es otra cosa".

En todo caso, la compañía ha querido preservar el misterio de la pieza durante su promoción. "Cuanto menos sepa el espectador, mejor. Lo potente de la obra es ir descubriéndola poco a poco", han indicado sus creadores.

La función plantea una relación de antagonismo entre sus dos personajes principales y sitúa al público en una zona incómoda, sin ofrecer respuestas fáciles.

El montaje reúne por primera vez en este formato a tres creadores jiennenses. Juan A. Anguita firma el texto y la dirección; Javier Martínez interpreta a David Pichardo y participa en la producción y distribución; y Rubén Román interpreta a José Luis Buendía y forma parte también del equipo de producción.

Los tres han desarrollado un proceso común de trabajo durante más de un año, con ensayos periódicos en la Casa de la Cultura de Torreperogil. Anguita es guionista, director de cine, docente y creador escénico, con trabajos audiovisuales como '12 palabras' y 'Semiprofesionales', disponibles en Filmin.

Javier Martínez cuenta con 17 años de trayectoria en teatro y audiovisual y Rubén Román se ha formado en Escénica Granada, Resad y Guindalera Escena Abierta.

Los ensayos se han desarrollado durante más de un año en la Casa de la Cultura de Torreperogil, gracias a la colaboración del Ayuntamiento, que ha cedido el espacio semanalmente al equipo. Tanto Martínez como Román se han desplazado hasta el municipio para ensayar, un compromiso que la compañía destaca como parte esencial del proceso.

Tras agotar las entradas para su estreno en Jaén, la compañía abre la vía de distribución para llevar 'Cancelado' a la programación de otros espacios escénicos y municipios de la provincia. Pretenden, de este modo, dar continuidad a una obra que, según sus creadores, "ayuda a reflexionar sobre un tema muy actual sin renunciar al humor, la tensión y la sorpresa".