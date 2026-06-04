La UPM de Jaén favorece la inserción laboral de 15 mujeres con un curso de cocina tradicional

Visita al curso de cocina. - AYUNTMIENTO DE JAÉN

JAÉN 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Popular Municipal (UPM) de Jaén favorece la inserción laboral de 15 mujeres a través de un curso de cocina tradicional jiennense.

Se trata del denominado 'Raíces y fogones. Operaciones básicas de cocina ligadas a la cocina tradicional de Jaén', que ha visitado este jueves el concejal responsable del citado organismo, José Manuel Higueras.

Es una acción formativa organizada por la UPM junto a la Federación Española de Universidades Populares (FEUP) y patrocinada por el Ministerio de Igualdad a través del Instituto de las Mujeres. Se enmarca en el Programa SARA, dirigido a mejorar la empleabilidad y favorecer la inclusión sociolaboral de mujeres menores de 45 años mediante itinerarios formativos especializados y con una importante carga práctica.

Durante la visita, el edil ha señalado la relevancia de un proyecto que "combina la puesta en valor de la gastronomía tradicional jiennense con una formación orientada a las necesidades reales del mercado laboral".

"Esta actuación se encuentra estrechamente vinculada a la tradición gastronómica de la provincia de Jaén y al uso del aceite de oliva virgen extra como elemento identitario y eje fundamental de la cocina local", ha explicado.

Asimismo, ha apuntado que el objetivo principal del programa es responder a la creciente demanda de profesionales cualificados en el sector de la hostelería mediante la capacitación técnica de las participantes y el fortalecimiento de sus competencias profesionales.

"Se trata de ofrecer herramientas que faciliten el acceso al empleo y mejoren las oportunidades de inserción laboral de las alumnas en un sector con una importante capacidad de generación de puestos de trabajo", ha resaltado.

Actualmente, participan en esta formación 15 mujeres residentes en Jaén, procedentes de diferentes países y contextos culturales, entre ellos España, Brasil, Marruecos, Perú y Guinea, una diversidad que, según Higueras, enriquece la experiencia formativa y favorece el intercambio de conocimientos y experiencias.

El curso comenzó el 20 de abril y finalizará el próximo 8 de julio, completando 280 horas de formación. De ellas, más de un centenar corresponden a prácticas específicas de cocina, mientras que otras 80 horas se dedican a contenidos transversales relacionados con la igualdad de oportunidades, las nuevas tecnologías, la obtención del carné de manipulador de alimentos y las técnicas de búsqueda activa de empleo e inserción laboral.

El concejal de UPM ha subrayado especialmente el impacto laboral de esta iniciativa, ya que contempla un compromiso de contratación de al menos el 50 por ciento de las mujeres que completen satisfactoriamente el itinerario formativo.

"Este dato demuestra que estamos ante una formación útil, conectada con las necesidades del tejido empresarial y diseñada para generar oportunidades reales de empleo", ha concluido.