La UPM de Jaén presenta su oferta formativa para el próximo curso con más de 4.300 plazas y cerca de 300 cursos

Presentación de la oferta formativa de la UPM para el curso 2026/2027 - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nueva oferta formativa de la Universidad Popular de Jaén (UPM) para el próximo curso, que arrancará el 1 de octubre, ofrece un total de 4.300 plazas para cerca de 300 cursos --concretamente 285-- distribuidos en 55 disciplinas, manteniendo los mismos precios del curso pasado. El plazo de matriculación se abrirá el próximo 1 de septiembre.

El concejal de Universidad Popular y Juventud del Ayuntamiento de Jaén, José Manuel Higueras, ha destacado que estas cifras y la valoración del alumnado consolidan a la UPM como "una de las tres mejores instituciones académicas de su ámbito en nuestro país".

El edil ha subrayado la transformación de la institución en los últimos 18 meses, apuntando que a la llegada del actual equipo de gobierno se encontraron con una entidad "en constante lucha interna, con una quinta planta inservible y con medios inutilizados". En la actualidad, ha dicho, se ha convertido en una administración "moderna, atractiva para el alumnado y que paga sus facturas en torno a 20 días".

La programación de este curso se desarrollará tanto en las dos sedes principales de la institución como en 21 sedes de barrio, que engloban asociaciones vecinales, centros municipales de barrio, centros de mayores y otras asociaciones colaboradoras mediante convenio. A estos espacios se trasladarán un total de 20 disciplinas formativas con el objetivo de acercar la actividad a toda la ciudadanía.

Por otra parte, la nueva oferta formativa estrena imagen visual, diseñada por la ilustradora jiennense Nerea Izquierdo, conocida artísticamente como 'La Neilo'.

Desde el Ayuntamiento han señalado que la ordenación de los cursos por áreas temáticas implementada el curso pasado ha permitido rejuvenecer el perfil de los usuarios y atraer a nuevo alumnado, si bien el segmento de edad principal sigue estando compuesto por mujeres de entre 35 y 55 años.

Con el fin de evitar las colas en el proceso de inscripción, se mantendrá el calendario de matriculación organizado por áreas temáticas, facilitando el trámite mediante el uso del certificado digital y ofreciendo un servicio de acompañamiento presencial coordinado por el equipo de atención al público.

Finalmente, Higueras ha reivindicado el papel social de la institución, afirmando que la UPM "irradia cultura, bienestar, salud, acompañamiento a la soledad" y que funciona como "una entidad municipal que hace felices a las y los ciudadanos de Jaén".

El folleto informativo con todos los detalles de la convocatoria ya se encuentra disponible para su consulta en la página web oficial de la institución (www.upmj.es).