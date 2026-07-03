La UPO en Carmona (Sevilla) forma a intérpretes en la técnica del monólogo y la voz del verso clásico

El tenor y profesor de canto y voz, Eugenio Jiménez , director del curso 'El monólogo, elemento esencial del verso clásico. La voz hablada, la voz cantada' en los curso de verano de la Universidad Pablo de Olavide en su sede de Carmona-Rosario Valpuesta - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) acogerá entre el 14 de julio y el 16 del mismo mes la cuarta edición del curso 'El monólogo, elemento esencial del verso clásico. La voz hablada, la voz cantada. Curso práctico' en el marco de los cursos de verano de la UPO en su sede de Carmona-Rosario Valpuesta. Un curso que abordará "el conocimiento de la voz en la actuación" a través "del estudio de los monólogos clásicos" de la literatura española.

En declaraciones a Europa Press, el tenor y profesor de canto y voz Eugenio Jiménez, director del curso junto al actor y catedrático emérito Roberto Quintana, ha explicado que la iniciativa pretende profundizar en "el comportamiento de la voz en el escenario" a partir del estudio de los monólogos clásicos de la literatura española. Es por ello que el alumnado aprenderá a "cómo proyectar el sonido, cómo recitar sin hacerse daño o cómo llenar un teatro sin usar un micrófono".

"Existe un hueco importante en el aspecto del verso cantado", ha afirmado Jiménez, quien ha recordado que el teatro español cuenta con "infinidad de obras de este estilo, no solamente del Siglo de Oro, sino también de épocas posteriores". Sin embargo, ha lamentado que "el verso, que tiene un tratamiento muy específico, se conoce muy poco" y que la técnica se está "perdiendo entre los actores" ya que "estamos muy acostumbrados a la prosa y todo lo que no sea rimado nos entra mejor en el oído".

Concretamente, el curso tiene al monólogo como principal herramienta de trabajo puesto que como ha explicado Jiménez, este recurso dramático "tiene su propia sistemática de comportamiento dentro de la obra" y permite abordar de forma muy completa las exigencias técnicas del verso clásico. Además, ha señalado que uno de los errores más frecuentes entre quienes comienzan a interpretar este repertorio es "la falta de articulación vocal". En muchos casos, ha añadido, "realizan un sonido muy trasero en la boca", lo que obliga a realizar "un esfuerzo excesivo y provoca fatiga vocal".

La formación combinará contenidos teóricos y prácticos para concienciar sobre la importancia de proyectar y colocar correctamente la voz en escena. Como parte del trabajo, el alumnado interpretará monólogos de Pedro Calderón de la Barca, Lope de Vega, Miguel de Cervantes, Tirso de Molina y Fernando de Rojas. "Nuestra intención es trasladar la metodología a un espacio físico donde pueda comprobarse la técnica", ha incidido Jiménez. En este sentido, ha señalado que es sobre el escenario, y especialmente en los teatros donde el intérprete puede experimentar "en condiciones realistas" la proyección de la voz y evaluar la eficacia de los recursos trabajados durante las sesiones.