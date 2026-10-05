Urbanismo prevé un presupuesto de 31,6 millones de euros para 2027 en Córdoba, con más de 16,5 para inversiones

El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha informado este lunes de que los presupuestos de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) para el ejercicio 2027 contemplan unos 31,6 millones de euros, de los que más de 16,5 millones van destinados a inversiones, entre ellas para culminar parques e impulsar actuaciones como el acceso al Polígono de las Quemadas desde la A-4, las pasarelas de sombra en la carretera A-431 y el convento de Santa Clara.

En una rueda de prensa, junto al gerente del organismo autónomo, Julián Álvarez, el concejal ha aseverado que "están volcados en la inversión", así como en "la mejora de la calidad de vida", con "el impulso a la construcción de viviendas, sobre todo asequibles y con régimen de protección oficial", de forma que "se van a construir más de 4.500 en los próximos años", ha indicado.

Asimismo, ha destacado que abordan "otras mejoras organizativas y de gestión, sobre todo con las fórmulas ya puestas en marcha, con los convenios con los colegios profesionales para la colaboración en la gestión de licencias, ocupaciones", a la vez que "se ampliará su ámbito de actuación para mejorar la intervención que tan satisfactoriamente llevan a cabo estos convenios".

En cuanto a las inversiones, suponen el 52% del gasto de la GMU, financiadas a través de transferencias de capital del Ayuntamiento, "que provienen fundamentalmente de los fondos europeos Edilquivir, con 4,2 millones de euros", mientras que el resto procede de "ingresos propios a través de aprovechamiento urbanístico, enajenaciones, concesiones y otros ingresos también de carácter tributario".

Entre las actuaciones, seguir impulsando la construcción del anillo verde de la ciudad, con el Parque de Poniente-Figueroa, incluyendo las dos pasarelas: la del sur reclamada por los vecinos, que está próxima a su licitación, y la norte, la más próxima a la actual glorieta de la gasolinera del Hipercor, está actualmente en redacción y se licitará próximamente.

También, el acceso al Polígono de las Quemadas desde la A-4, "que se encuentra próximo a su adjudicación y se realizará una vez que haya plena disponibilidad de los terrenos, que están actualmente en proceso de expropiación"; se retoma la instalación de los elementos de sombra en las dos aceras de la carretera A-431, "después de que haya sido la Consejería de Fomento de la Junta, a instancia de Adif, la que haya mejorado el refuerzo del puente sobre el tramo del ferrocarril, que permitirá construir las dos pasarelas".

De igual modo, el camino de la Alameda del Obispo, financiado con los fondos Edilquivir, que está prevista su licitación "inmediata" por un presupuesto aproximado de 2,1 millones de euros; el jardín del Campo Santo de los Mártires, "que actualmente se encuentra el proyecto redactado y la licitación se realizará una vez finalicen las obras previas del muro de cerramiento"; la avenida Gran Vía Parque, que esta semana habrá reunión con los representantes de los vecinos para tener "la valoración que les merece el proyecto ya terminado", de forma que "una vez se tenga la última revisión con los colectivos vecinales se procederá a su licitación", ha apuntado Torrico.

Continuará la restauración de la zona arqueológica del yacimiento de Cercadilla, "tanto en la limpieza, como la puesta en valor de la zona arqueológica"; se realizarán distintas actuaciones en el artiguo cuartel de Lepanto, "intervención en la antigua farmacia militar para su transformación en un centro de día para mayores"; se ampliará la biblioteca municipal; se actuará en los espacios destinados al archivo tanto Municipal como de la Gerencia de Urbanismo.

En el antiguo convento de Santa Clara, "una vez que se está completando ya la primera fase, se incorporará una partida adicional para continuar financiando la segunda fase, cuyo proyecto actualmente se encuentra en redacción"; el nuevo parque de bomberos tiene prevista la licitación "inmediata" del concurso de ideas; se culminará el parque de Poniente-Miralbaida; el proyecto de reforma de la Avenida de Ollerías se está redactando y hay pendiente una reunión con los colectivos vecinales para ver sus aportaciones, entre otras actuaciones, como el conjunto residencial de Miraflores, con alojamientos destinados a jóvenes financiados con fondos Edilquivir.