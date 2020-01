Ustea: El delegado de Educación dimitido en Granada "ha sido víctima de la política de su partido más que de su gestión"

Publicado 17/01/2020 17:05:07 CET

GRANADA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Sindicatos de Trabajadores en Andalucía (Ustea) ha asegurado que el ya ex delegado de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Jesús Castillo, "ha sido más víctima de la política educativa de su partido que de sus errores en la gestión".

En una nota de prensa en la que el sindicato ha valorado la dimisión del delegado, presentada este viernes argumentando "motivos personales", Ustea ha asegurado que Castillo "no ha hecho más que poner práctica lo que se le ha ordenado. No se ha inventado reorganizaciones de centros que no estuvieran promovidas por la Consejería de Educación".

"No nos cabe ninguna duda que la reforma del sistema educativo en el mundo rural tenía el aval de la Consejería, aunque luego le hayan dejado solo en su defensa. No se puede negar que ha sido franco en lo que se proponía hacer, aunque ambiguo en el modo en que se realizarían estos cambios. Sin embargo, la sinceridad no es una virtud política y hoy comprobamos sus resultados", ha asegurado el sindicato.

Pese a estas declaraciones, el sindicato también ha asegurado que los argumentos ofrecidos por Castillo para eliminar los Semi-D "han sido desafortunados", le acusan de no haber sabido "dialogar ni consensuar con la comunidad educativa" y han asegurado que sus rectificaciones "han pasado más como contradicciones que como un cambio de orientación política".

"Los supervivientes de la política saben buscar escudos que les protejan de sus iniquidades. En este caso, hemos visto claramente cómo el Consejero de Educación y el alcalde de Granada le han descalificado públicamente para intentar salvar la cara de su partido y la propia, y que no supone sino más recortes en la red pública, a mayor beneficio de la red concertada que amenaza con seguir creciendo", han asegurado en el comunicado.

Desde Ustea se han felicitado por la unidad de acción que se ha producido con las familias y el profesorado de la educación pública tras el anuncio de recortar y suprimir unidades en colegios públicos rurales.

"Consideramos que está unión y las movilizaciones que se han venido realizando sirven, porque visibilizan nuestra fuerza y determinación y frenan los intentos de recortes y de privatización, demostrando además que en política no basta tener el poder para tener la razón", han comentado.

Ustea también ha asegurado que su objetivo no es "provocar dimisiones", sino "la defensa de la educación pública y la erradicación de las nefastas políticas educativas neoliberal-conservadoras del actual gobierno de la Junta de Andalucía".

Es por todo ello que han anunciado que el sindicato continuará promoviendo y apoyando las movilizaciones de la comunidad educativa "hasta que haya un compromiso claro de que no se suprimirán centros ni enseñanzas públicas en lo que queda de legislatura".