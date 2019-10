Ustea ve "imposible cobrar sin expendedores" entradas en museos y monumentos y lamenta "el extremo déficit en personal"

Publicado 08/10/2019 18:25:07 CET

SEVILLA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Ustea señala que "es imposible" cobrar entradas en museos y monumentos "ante la falta de expendedores o taquilleros", toda vez que afirma que con independencia de que los ingresos generados por la entradas pudieran reinvertirse en los sitios, "no cabe duda" de que todos estos enclaves "presentan un extremo déficit en personal".

Así, tras la pretensión de la Consejería de Cultura y Patrimonio de cobrar una media de tres euros como entrada a los museos gestionados por la Junta, Ustea, a través de un comunicado, recuerda que "viene denunciando repetidamente que grandes monumentos y yacimientos arqueológicos de Andalucía carecen de expendedores o taquilleros (Itálica, Carmona, Sinagoga, Alcazaba)" y señala que "como ha expuesto en varias reuniones (23 abril 2019), según el actual Convenio Laboral de la Junta no se puede cobrar sin expendedores (según funciones)".

Además, apunta que con independencia de que los ingresos generados por la entradas "pudieran reinvertirse en los sitios --lo que actualmente es imposible por la estructura presupuestaria de la Junta--, no cabe duda que museos, monumentos y enclaves presentan un extremo déficit en personal".

Así, lamenta de que "a pesar del aumento de visitas, las plantillas de los centros casi no ha cambiado desde su creación en 1990" e indica que "hace más de tres años (7 de junio de 2016), propuso analizar las necesidades de personal en cuatro años y establecer prioridades con criterios consensuados y uniformes", petición que, añade, "venimos reiterando" y ante la que la Administración "respondió proponiendo la constitución del Grupo de Trabajo para el estudio de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que todavía no se ha reunido y cuya necesidad hemos reiterado en varias reuniones (10 de mayo de 2017 y 15 de diciembre de 2017), denunciando una situación técnica de servicios mínimos (10 de mayo de 2017) que se prolonga durante años (23 abril 2019)".

Además, asegura que en enclaves arqueológicos la situación "es todavía peor si cabe y que con muy pocos puestos de trabajo (de cuatro a ocho en los mejores casos) solo está cubierto uno (como en los Dólmenes de Antequera, Málaga, o Los Millares, Almería), es decir falta por cubrir del 75% al 85% del personal", para añadir que "la mayor parte no tiene plantilla propia de la Junta, siendo gestionados por la empresa pública con los problemas de apertura y externalización de todos conocidos". "Para dotar mínimamente a museos, conjuntos y enclaves de personal sería necesario crear y cubrir casi 200 plazas en toda Andalucía", agrega.

Del mismo modo, Ustea advierte que "viene denunciando el desbarajuste de categorías y funciones", una situación que define como "caótica". "La Alhambra dispone de categorías específicas que no tienen los demás conjuntos a pesar de dar los mismos servicios (peón especialista en control e información, personal de interpretación e información, etcétera)", manifiesta, y señala que "actualmente los conjuntos no disponen de ordenanzas, auxiliares de instituciones, ni en su mayor parte de restauradores ni oficiales de mantenimiento".

Ustea dice "no entender esa diferencia de trato entre museos y conjuntos" y critica que "muchos centros subsisten con los trabajadores trasladados o adscritos temporalmente por años de otro pretendidamente más dotado". Incluso --agrega-- "hay centros que no reúnen los estándares internacionales para serlo. Hay museos (como el de Huelva) que no cuentan con director ni restaurador desde hace muchos meses. Otros no tiene ni colección propia permanente como el Ibero de Jaén, que cuenta con un personal mínimo".

Por último, el sindicato subraya que "el aspecto fundamental es que no hay normas de uso, ni tampoco protocolos de actuación", y esto "es un problema para todos los empleados públicos de los centros, empezando por los vigilantes, y genera inseguridad jurídica", toda vez que se pregunta "por qué todo esto sí está regulado en la Alhambra y no en el Bellas Artes de Sevilla, por ejemplo".

En este sentido, ha propuesto la redacción de normas comunes de visita y de uso, así como de protocolos diversos para homologar y unificar el servicio público. Por todo ello, afirma que "es imposible cobrar la entrada sin mejorar el servicio ni ampliar la plantilla".