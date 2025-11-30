Vacaciones de Navidad 2025 en Andalucía: días festivos, vacaciones escolares y puentes que aprovecharán los estudiantes

Archivo - Una niña, acompañada de un madre, durante la vuelta al colegio. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad andaluza se prepara para celebrar la Navidad, y una de las principales dudas de padres, madres y alumnado es cuáles serán los días de vacaciones y festivos durante el último mes del año.

Según el calendario publicado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional (FP) y la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, consultado por Europa Press, las vacaciones de Navidad para el alumnado se extenderán del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, ambos días inclusive. Todas las provincias, salvo Granada y Málaga, tendrán como día no lectivo el 7 de enero.

A estos días se suman los festivos del puente de la Constitución y la Inmaculada, que serán el sábado 6 de diciembre y el lunes 8 de diciembre. Dado que el 6 cae en sábado, se pierde como día lectivo, lo que permite disfrutar de un puente durante ese fin de semana hasta el lunes festivo.