Valero acusa a Moreno de querer "cargarse la escuela pública" y avisa que "va a eliminar 410 aulas el próximo curso"

Archivo - El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - IU MÁLAGA - Archivo

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha criticado este miércoles que, "mientras hace postureo en Semana Santa", el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "por detrás se dedica a cargarse la escuela pública", y al respecto ha denunciado que "la Junta va a eliminar 410 aulas para el próximo curso".

Se trata de "un nuevo ataque del Gobierno de Moreno Bonilla a la educación pública andaluza", según ha sentenciado Toni Valero en un audio remitido a los medios en el que critica, además, que dicho plan de cierre de aulas se conoce "en pleno periodo de matriculación" para el curso 2026-2027, "generando incertidumbre y castigando a miles de familias".

Según ha apostillado el también diputado nacional de Sumar por Málaga, "no es un hecho aislado", sino que es "parte de una estrategia sostenida" por parte del PP-A, dado que "desde que gobierna" en Andalucía, "más de 2.700 aulas públicas" han sido "suprimidas", y "este mismo curso ya empezó con 525 menos", ha abundado.

"Lejos de aprovechar la bajada de la natalidad para mejorar la atención a la diversidad y las condiciones de la plantilla docente, lo que hacen es recortar", ha criticado Toni Valero antes de remachar que "lo más grave" es que "estos cierres afectan exclusivamente a la escuela pública", mientras que "la concertada mantiene sus plazas", de modo que se limita "la libertad de elección de las familias" y se está desde la Junta "empujando hacia una privatización encubierta".

Para el dirigente de IU, "este plan repite el mismo modelo" ya "visto en la sanidad" andaluza, que consiste en "deteriorar lo público para que unos pocos hagan negocio con lo que es de todas".

En esa línea, Toni Valero ha criticado que "no se contrata al profesorado necesario, se deja en el rincón de la clase al alumnado diverso, al más vulnerable, y ni siquiera se cumple la ley para adaptar los centros al calor extremo", a la vez que, "mientras tanto, aumentan las transferencias a la educación privada y se entrega la Formación Profesional al negocio de grandes empresas".

En este contexto, y con la vista puesta en las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Toni Valero ha aseverado que desde la coalición Por Andalucía tienen "claro" que quieren "gobernar Andalucía para dignificar la escuela pública y garantizar que los hijos e hijas de las familias trabajadoras tengan futuro en Andalucía". "Por Andalucía va a blindar la escuela pública", ha sentenciado en esa línea para concluir.