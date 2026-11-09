Valero confía en que Frente Amplio tendrá "muy buen resultado" el 29N y señala que el voto a la coalición "vale doble"

Toni Valero y Sebastián Pérez, ante el Ayuntamiento de Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Frente Amplio al Congreso y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha asegurado que, al margen del retroceso en intención de voto para Frente Amplio que recogen las encuestas, su coalición va "a tener muy buen resultado" en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, y ha señalado que, además, el voto a Frente Amplio "vale doble".

A este respecto y en una atención a medios en Córdoba, junto al candidato de Frente Amplio por Córdoba al Congreso y coordinador provincial de IU en dicha provincia, Sebastián Pérez, ha argumentado que "el voto al Frente Amplio es un voto que vale doble" porque "vale para frenar a la derecha y a la ultraderecha, pero vale también para conformar un gobierno de coalición progresista que se arremangue y trabaje para la gente trabajadora".

En este contexto, Toni Valero ha destacado que "la sensación" que tienen en Frente Amplio, basándose en lo que ven, dado que están "pateando mucha calle", es que "hay una movilización electoral por abajo, un movimiento por abajo, de gente de izquierdas".

Según ha argumentado Valero, dicha movilización la protagoniza gente que, "hasta hace no mucho, podía estar dudando en si ir a votar o no, y que está levantándose del sofá, que está saliendo de su casa, que está decidiendo dar la batalla" de cara al 29N y, "por lo tanto", de dicha batalla electoral "están por decidirse los resultados".

El candidato de Frente Amplio ha dicho confiar "en esa percepción", que le parece "muy real", en cuanto a que hay "una gente de izquierdas en este país que ha decidido que estas elecciones son importantes y quiere ser protagonista del resultado de estas elecciones".