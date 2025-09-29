Valero dice que Moreno "nos toma por tontos" ofreciendo deducciones fiscales cuando "destroza los servicios públicos"

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, este lunes en Sevilla durante su reunión con UGT y CCOO sobre la dependencia. - IU ANDALUCÍA

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha considerado este lunes sobre el anuncio de una nueva deducción fiscal del Gobierno andaluz con el Presupuesto de 2026, una desgravación de 100 euros en la cuota autonómica para contribuyentes celíacos o familiares suyos, que la conclusión de esa medida es que la Junta "nos considera tontos, tontas" si piensa que es "el camino para tapar una nefasta gestión" de los servicios públicos.

Valero ha lamentado que estas medidas tributarias vengan de un presidente de la Junta de Andalucía a quien ha retratado como "quien nos está destrozando los servicios públicos y nuestra calidad de vida", pronunciamiento que ha hecho a preguntas de los medios de comunicación en una comparecencia tras una reunión con los sindicatos UGT-A y CCOO-A sobre la gestión de la dependencia en Andalucía.

El también diputado de Sumar en el Congreso por la circunscripción de Málaga ha contrapuesto los anuncios de desgravaciones por los gastos veterinarios de las mascotas domésticas o por ir a un gimnasio, con el hecho de que "nos están deteriorando la sanidad pública" o que en dependencia "a nuestros mayores no les llega la ayuda y no hay una residencia para ellos".

"Así que pediremos a Moreno Bonilla que deje de considerarnos a los andaluces y andaluzas como unos paniaguados que somos tontos", ha redundo el líder de IU Andalucía en este sentido, quien ha demandado que la aspiración de los andaluces es "unos servicios públicos fuertes".

"Que se arremangue y que deje de desviar la atención", ha exigido Valero al presidente andaluz.