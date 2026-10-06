Valero (IU): El 29N será "un referéndum" entre "derecho a la vivienda" o poner "alfombra roja a los especuladores"

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - IU

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha sostenido este martes que las próximas elecciones generales del 29 de noviembre serán "un referéndum" en el que habrá que elegir "o derecho a la vivienda, o rentismo y alfombra roja a los especuladores".

Así lo ha señalado el también diputado nacional de Sumar por Málaga en un audio remitido a los medios de comunicación en el que ha celebrado que el Consejo de Ministros tenga previsto aprobar de nuevo este martes, 6 de octubre, dos decretos con medidas en materia de vivienda como los que el Pleno del Congreso de los Diputados derogó el pasado viernes con los votos de PP, Vox y Junts.

El dirigente de IU ha considerado que la aprobación de dichos decretos es "un éxito indiscutible de la presión y la movilización social en la calle", y ha aseverado que "a las derechas rentistas les ha salido el tiro por la culata".

"La aprobación de estos decretos es una muestra de la importancia de la movilización social", ha dicho también Toni Valero, que ha valorado que, "hoy, el Partido Socialista acepta unas medidas en vivienda que hace unos meses negaba".

"Pero no podemos frenar aquí", ha avisado el dirigente andaluz de IU, para quien "es fundamental que la movilización no pare para garantizar" la "aprobación definitiva" de estos decretos "en la Diputación Permanente" del Congreso.

Para Valero, "ha quedado demostrado que la fuerza de la calle es fundamental para que el empuje y la presión de la parte minoritaria del Gobierno --en referencia a los partidos aunados en torno a la coalición Sumar-- sea más eficaz".

De igual modo, ha defendido la necesidad, a su juicio, de que de las elecciones del 29 de noviembre salga una mayoría en el Congreso "a la que no le tiemblen las piernas para hacerle frente a los especuladores", desde la premisa de que "hace falta valentía, determinación para acabar con la crisis de la vivienda". "Ese referéndum ya lo estamos ganando en las calles, y ahora toca ganarlo rotundamente en las urnas", ha zanjado Toni Valero.