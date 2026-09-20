Valero (IU) advierte que la entrada de aceite sin aranceles provoca "distorsión en el mercado" y perjudica a olivareros

Archivo - El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero. - IU ANDALUCÍA

SEVILLA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha solicitado este domingo 20 al Gobierno que defienda ante la Comisión Europea la "suspensión total o parcial" de este régimen para el aceite de oliva "cuando esté provocando una distorsión del mercado" y perjudique a los olivareros andaluces.

En un audio remitido a los medios por parte de la formación, el coordinador general ha detallado que estamos ante un "problema muy concreto" que afecta "directamente a nuestros olivareros". "El régimen de perfeccionamiento activo permite que entre en la Unión Europea aceite de Túnez sin pagar los aranceles correspondientes con el argumento de que será transformado y posteriormente exportado", ha agregado.

De este modo, Valero ha advertido que la presencia de más aceite en el mercado "significa más presión sobre el precio que recibe el agricultor" andaluz, una circunstancia que "afecta especialmente a nuestro modelo de agricultura profesional y socialmente necesaria", que "genera empleo y fija población en nuestros pueblos".

"Defender a nuestros olivareros es también defender nuestro medio rural y nuestra soberanía alimentaria", ha reivindicado el coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía. "Sin agricultores no hay soberanía alimentaria y sin rentabilidad no hay futuro para el olivar", ha añadido.

En suma, Valero ha considerado que si una norma perjudica a los productores andaluces "hay que revisarla". "Se trata sencillamente de exigir reglas justas y garantizar que quienes producen nuestros alimentos puedan vivir dignamente de su trabajo".