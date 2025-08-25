Valero (IU): "Cada vez que sucede una catástrofe, la gestión negligente del PP pone en jaque el autogobierno de CCAA"

El coordinador de IU Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, durante una entrevista con Europa Press. (Foto de archivo). - ALEX ZEA/EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha criticado este lunes que, "cada vez que sucede una catástrofe, la gestión negligente del PP pone en jaque el autogobierno de las comunidades autónomas" (CCAA).

Así lo ha censurado el también diputado del grupo Sumar en el Congreso en unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación al hilo de los graves incendios forestales registrados durante este mes de agosto en varias comunidades autónomas españolas.

Toni Valero ha remarcado que, "según el Sistema de Información sobre Incendios, han ardido más de 350.000 hectáreas" en España en el marco del "año más catastrófico del presente siglo", y ha puesto de relieve que "miles de personas han tenido que ser evacuadas, y sectores económicos como el turístico o el agroganadero han quedado especialmente afectados".

Dicho esto, ha apuntado que "hay dos causas estructurales detrás de esta oleada de incendios", que son "el cambio climático, que es real y que trae aparejado aumento de temperaturas, incendios e inundaciones catastróficas", y "el abandono del mundo rural", según ha abundado el dirigente de IU, quien en esa línea ha señalado que "el despoblamiento y la crisis de la agricultura y ganadería social y profesional dejan al campo más vulnerable".

"A estas causas hay que sumar que hemos tenido una primavera muy lluviosa y un verano extremadamente caluroso, con lo cual el campo está lleno de combustible y, en segundo lugar, que no se ha invertido lo suficiente en tareas preventivas", ha proseguido Toni Valero para advertir en ese punto de que "los recortes en equipos de prevención y la mala gestión forestal son también factores que inciden en la extensión de estos incendios que hemos sufrido".

Frente a ello, Valero ha criticado que, en las comunidades autónomas afectadas por esos fuegos donde gobiernan los 'populares', por parte de dicha formación han optado por "cargar contra las políticas verdes que hacen frente al cambio climático, desviar el foco al Código Penal pidiendo más penas contra los pirómanos, aunque la mayoría de incendios tengan otras causas, confrontar con el Gobierno central y no actuar con diligencia desde las competencias autonómicas".

"Cada vez que sucede una catástrofe, la gestión negligente del Partido Popular pone en jaque el autogobierno de las comunidades autónomas", se ha lamentado en ese sentido el representante de IU, quien ha defendido que, frente a los incendios forestales, "hay que invertir en prevención y cuidar a quienes nos cuidan", así como ha remarcado que "el campo se debe cuidar en invierno, reforzando las plantillas desde lo público y mejorando sus condiciones laborales".

Tras alertar de la "inadmisible precariedad a la que están sometidos agentes forestales y servicios de emergencia", Toni Valero ha defendido que "hacen falta más medios de vigilancia y pronto ataque", así como que "la gestión forestal se tiene que orientar a la prevención de incendios que conduzca a paisajes cortafuegos".

"Se tiene que revitalizar el mundo rural con políticas que fijen la población al territorio y, en este sentido, es fundamental afrontar la crisis del modelo de agricultura y ganadería socialmente necesaria", ha abundado el líder de IU en Andalucía antes de concluir con un llamamiento a "avanzar más rápidamente en políticas que mitiguen el cambio climático, que reduzcan la huella de carbono, porque a mayor temperatura hay mayor riesgo de incendios", según ha advertido Toni Valero para concluir.