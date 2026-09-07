Valero (IU) critica que Moreno no haya ido a Granada tras los terremotos: "Solo tiene tiempo para su partido"

IU acusa a Moreno de priorizar los "intereses" del PP y de "blindar la tauromaquia" mientras "desatiende" servicios - IU

MÁLAGA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha criticado que el presidente andaluz, Juanma Moreno, no haya ido aún a Granada tras los terremotos que viene sufriendo esa provincia y ha señalado que "solo tiene tiempo para su partido", pero "no encuentra tiempo cuando hay que dar soluciones y dar la cara ante los andaluces y las andaluzas".

Así lo ha dicho en rueda de prensa en Málaga, en la que ha señalado que "hay familias que todavía continúan fuera de sus casas; muchas familias que están esperando respuestas".

Al respecto, ha recordado que Moreno tenía anunciada una reunión el jueves de la semana pasada con alcalde de la zona afectada "y, finalmente, no fue", ha lamentado, al tiempo que ha indicado que "sin embargo, al día siguiente sí encontró tiempo para irse a Málaga con Feijóo a comer huevos fritos".

"Este contraste se explica solo. Moreno Bonilla solo tiene tiempo para su partido", ha criticado el dirigente de IU, quien ha incidido en que el presidente andaluz "siempre encuentra tiempo para el postureo, pero no encuentra tiempo cuando hay que dar soluciones y dar la cara ante los andaluces y las andaluzas".