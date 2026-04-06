Valero (IU) defiende que Andalucía "nota" las políticas del Gobierno que "mejoran la vida" de los trabajadores

Archivo - El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero. (Foto de archivo). - IU - Archivo

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha defendido este lunes que esta comunidad autónoma "nota" las políticas del Gobierno de coalición del PSOE y Sumar que "están mejorando la vida de la gente trabajadora".

Así lo ha sostenido el también diputado nacional de Sumar por Málaga en un audio remitido a los medios al hilo de los datos de paro registrado y afiliaciones a la Seguridad Social correspondientes al pasado mes de marzo que ha difundido este lunes el Gobierno.

Según dichos datos, España ha alcanzado "cifras récord de empleo" con "más de 21,8 millones de afiliaciones" tras "el mejor marzo de la historia", según ha puesto de relieve Toni Valero, que ha destacado que se superan "ya los 22 millones" de afiliados "en términos desestacionalizados".

Además, el paro ha bajado al "nivel más bajo en marzo en casi dos décadas", según ha destacado también Toni Valero, que ha defendido que todo ello "no es casualidad", sino que se vincula a "las políticas del Gobierno de coalición" que "están mejorando la vida de la gente trabajadora".

"Es el resultado de subir el salario mínimo, de dignificar los contratos, de proteger a quienes levantan este país cada día", ha abundado el dirigente de IU, que ha valorado que "Andalucía también lo nota", siendo "la comunidad donde más baja el paro".

Sin embargo, Valero ha criticado que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "sigue instalado en la inacción", y ha reivindicado que la coalición Por Andalucía, de la que forma parte IU, está "para defender a los trabajadores, para proteger sus derechos y para garantizar que este crecimiento llegue a todos los hogares". "Porque cuando se gobierna para la mayoría, se nota", ha zanjado el diputado.