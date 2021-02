Valero (IU) reclama "depurar responsabilidades" en la "represión" de las protestas de Linares (Jaén)

LINARES (JAÉN), 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha reclamado este viernes "depurar responsabilidades" en la "represión" de las protestas que tuvieron lugar el pasado fin de semana en Linares (Jaén) tras la agresión de dos policías nacionales fuera de servicio a un vecino y su hija de 14 años.

"Nos parece que la calidad de la democracia tiene mucho que ver con cómo sus fuerzas de seguridad son capaces de gestionar las tensiones sociales, naturales, sobre todo, en poblaciones donde hay más de un 50 por ciento de paro juvenil y está por encima de las tasas de desempleo del país, con cerca de un 27 por ciento en esta ciudad", ha explicado en declaraciones a los periodistas.

Al respecto, ha expresado su preocupación por el "comportamiento absolutamente execrable" de los citados agentes implicados en la agresión. A su juicio, "no puede haber gentuza de ese tipo en la Policía" y "esos dos mal llamados policías tienen que ser expulsados del cuerpo" porque lo "desacreditan", de modo que "en última instancia están desacreditando el sistema democrático".

Valero, igualmente, se ha mostrado preocupado por la "brutalidad policial que se dio en las protestas" y ha considerado que "hay que depurar responsabilidades sobre qué ocurrió en la represión de esas protestas". Al hilo, se ha referido a vídeos que "no gustan nada", con "denuncias de detenidos y abusos".

Junto a ello, ha apuntado la necesidad de "revisar los protocolos de actuación de la Policía para que esto no vuelva a ocurrir" y "no se vuelva a dar esa sensación de impunidad" porque detrás "lo que hay es una democracia débil".

En la misma línea, se ha pronunciado el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Linares, Carmelo Grajera, quien ha defendido la "la expulsión inmediata" del CNP de los agentes implicados en la agresión a un vecino. También ha abogado por revisar la actuación policial en las protestas. "Un joven, incluso, pudo perder la vida por un fallo, un error, como lo llaman. Eso no se puede dar", ha afirmado sobre el uso de "munición real" que produjo heridas a un joven.

Por otro lado, a preguntas de los periodistas, Valero ha reiterado su posición ante toda violencia que se pueda en manifestaciones. "Es fundamental para darle cimientos fuertes a una democracia que no tengamos ninguna duda en condenar cualquier tipo de violencia. Hay vías pacíficas no ya para resolver los conflictos, sino para hacer valer las propias posiciones", ha dicho.

De esta manera, "la violencia minoritaria entre algunos manifestantes es plenamente condenable" y también lo que ha calificado como "un problema serio" de la democracia: "que se pueda mirar hacia otro lado cuando se dan casos de brutalidad y de represión policial".

"Máxime en un país con unas tasas de desempleo muy altas, una enorme frustración social y una gran brecha generacional. No nos ponemos de perfil, todas las violencias son condenables, cada una de su distinta naturaleza y se tiene que actuar sobre todas ellas", ha declarado el coordinador de IU Andalucía.