Valero (IU) valora que el Europarlamento solicite un dictamen al TJUE sobre el acuerdo de Mercosur: "Se debe paralizar"

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha valorado que el pleno del Parlamento Europeo haya acordado este miércoles, por una diferencia de apenas diez votos, denunciar el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las dudas de su compatibilidad con el Derecho comunitario, y ha incidido en señalar que "se debe paralizar" la tramitación de dicho tratado.

La propuesta de pedir un dictamen jurídico al Alto Tribunal europeo promovida por la izquierda europea ha salido adelante con 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones, y de ella se ha hecho eco el también diputado nacional del grupo Sumar por Málaga en un audio remitido a los medios de comunicación.

"Hemos conseguido que el Parlamento solicite un dictamen al TJUE sobre el Mercosur. Se debe paralizar su tramitación", ha manifestado Toni Valero en dichas declaraciones, en las que ha señalado que "este tratado va contra la soberanía alimentaria y se hace hurtando la posibilidad de que los parlamentos nacionales intervengan en su conjunto".

Así, el líder de IU Andalucía carga contra "un tratado al servicio de las multinacionales a costa de la agricultura y ganadería social y profesional que prioriza los intereses de la industria centroeuropea".