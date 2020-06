Valero no contempla que IU no esté en Adelante ni que salga del grupo parlamentario y apela al diálogo "por la unidad"

SEVILLA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha asegurado este lunes que no contempla que la formación que lidera no esté dentro de Adelante Andalucía porque "somos Adelante Andalucía", así como que no tiene intención de salir del grupo parlamentario, mientras ha hecho un llamamiento "a la responsabilidad, prudencia, calma y a anteponer la palabra antes que los hechos consumados" pues, a su juicio, "la unidad es lo que mejor defiende los intereses del pueblo trabajador".

"No contemplo que IU no esté en Adelante porque somos Adelante, somos una organización fundadora que ha desplegado su potencial, vertebración, ilusión, esfuerzo económico y militante en que la confluencia vaya hacia adelante", ha sostenido en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.

No obstante, ha insistido en que hay que resolver la "anomalía" que supone la problemática por el control de la marca de Adelante: "La marca no puede estar controlada por una parte, no puede ser patrimonio solo de Anticapitalistas, no es de sentido común, como tampoco lo fue que anunciase desde Adelante, sin el consenso de todas las fuerzas que formamos la confluencia, un manifiesto en el que se apuesta por concurrir a las generales aunque se presentase Unidas Podemos".

Así las cosas, Valero ha opinado que la "anomalía" respecto a la propiedad de la marca se puede resolver si prima "la empatía y todos los elementos que contribuyen a construir fraternidad entre todas las fuerzas que se alían para transformar Andalucía".

"Desde la palabra, si eso se rectifica, que es de sentido común, qué duda cabe que está gran parte del camino más que andando para poder afrontar con una única papeleta las próximas elecciones", ha agregado el dirigente de IU Andalucía.

Sobre esto último, cree que todas las fuerzas a la izquierda del PSOE tienen que "poner toda la carne en el asador para que no haya distintas papeletas" en unas futuras elecciones y, añade, "para que eso se consolide y no haya riesgo de división, se tienen que resolver algunas anomalías democráticas que ahora nos tienen empantanados en lo que no debe ser prioridad".

Con todo, Valero ha insistido en que dentro de Adelante "hay que escuchar los malestares de todos si queremos seguir juntos, nosotros queremos seguir juntos", y que esa "esa anomalía democrática se debe corregir" porque "no podemos vender a la sociedad modelos democráticos que no somos capaces de aplicar entre nosotros".

"Pido estar a la altura, no dejarnos llevar por titulares, tener la plena convicción de que la unidad es lo que mejor defiende los intereses del pueblo trabajador y que planteamos fórmulas de consenso para que nadie pueda apropiarse de lo que es de todos", ha abundado el líder de IU.

Ha explicado que ahora, una vez que ha sido elegida la nueva cúpula de Podemos Andalucía, buscarán la fecha que mejor venga a todas la partes para convocar una reunión del grupo motor de Adelante Andalucía para que se pueda abordar la problemática de la marca en ese espacio.

"HOMBRO A HOMBRO CON PODEMOS"

Respecto a la elección de la diputada por Córdoba de Unidas Podemos, Martina Velarde, como nueva secretaria general del partido morado en Andalucía, Valero ha explicado que ya tenían contacto antes de su nombramiento y que también lo han tenido después, toda vez que el dirigente cree que "IU y Podemos tienen que ir hombro con hombro para afrontar una serie de cambios profundos en nuestro país que son imprescindibles, y máxime en el escenario de riesgo de involución antidemocrático que vivimos por el auge de la ultraderecha".

"IU y Podemos atesoran cada uno una serie de fortalezas que tienen que seguir caminando juntas", ha agregado Valero, que confía en que la trayectoria que comparten del 2016 "tenga visos a ser una convivencia que fructifique en una mayor cohesión, con capacidad de generar alianzas más allá de nuestro propio espacio".