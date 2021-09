Valero no cree que Moreno esté en clave de "adelanto electoral", pero recurre a ese debate para "obviar" problemas

SEVILLA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Unidas Podemos, Toni Valero, ha manifestado este viernes que no cree que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, esté en "clave de adelanto electoral", aunque sí recurre a ese debate para "obviar" problemas de los andaluces y ocultar la "falta" de gestión de su Gobierno.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Valero ha manifestado que el debate sobre si habrá o no adelanto electoral es una "cortina de humo" y el propio Gobierno lleva "elucubrando" con esas hipótesis desde hace meses para que no se hable de su gestión.

Ha indicado que en estos momentos no deberíamos caer "en el mismo error", sino que tenemos que centrarnos en hablar de los problemas de los andaluces y no entrar en "hipótesis de adelanto electoral que no se corresponden con la realidad".

"Yo no estoy en clave preelectoral", ha recalcado Toni Valero, quien ha indicado que no sabe si Moreno va a querer o no agotar la legislatura, pero que sí cree que un "un adelanto no es inminente".

"Yo creo que PP y Cs no están en esa clave de adelanto electoral", ha señalado el dirigente de IU Andalucía. "Los tambores electorales tenían más de ruido que de realidad", ha apuntado.

En cuanto al debate sobre los Presupuestos para 2022, ha manifestado que a las conversaciones con el Gobierno andaluz acuden con el mandato de la ciudadanía para que defendamos los intereses de la mayoría social y que, en este sentido, harán una propuesta para intentar que el PP reconsidere su "error de estar anclado en la ortodoxia neoliberal".

Para Valero, la música que suena del PP es "pretérita, es de las políticas económicas fracasadas". Ha recalcado que la salida de la crisis debe ser justa y hacer políticas alternativas a las que nos han traído hasta aquí, al tiempo que ha criticado las reformas fiscales de la Junta que dan "privilegios fiscales a las grandes fortunas".

Se ha mostrado convencido de que los Presupuestos de 2022 acabarán saliendo adelante con "la impronta de Vox", independientemente de si esa formación al final vota a favor o no, porque el acuerdo de la Junta con ella es para toda la legislatura.