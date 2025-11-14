Valero pide enfoque "integral" ante narcotráfico y ve desvío de ruta al Guadalquivir por refuerzo en Campo de Gibraltar

GRANADA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha reclamado este viernes "afrontar el problema del narcotráfico de manera integral", que redundaría en medidas sociales y de empleo en los municipios afectados, al tiempo que ha defendido que "ha empezado a surtir efecto que se ha invertido mucho en el Campo de Gibraltar" y, en consecuencia, "el narcotráfico está desviando las rutas e intensificando su acción en el Guadalquivir".

En declaraciones a los medios de comunicación en Granada, donde ha acudido para expresar el apoyo de su organización a la oposición de los vecinos a la construcción de una planta fotovoltica en el barrio de El Fargue de la capital, Valero ha respondido a los medios sobre episodios recientes de encontronazos entre fuerzas policiales y bandas de narcotraficantes, como sucedió con un agente herido de gravedad el pasado fin de semana en Isla Mayor (Sevilla).

El también diputado de Sumar en el Congreso por la circunscripción de Málaga ha abogado por una respuesta con "otras medidas", donde ha incluido "el desarrollo de servicios públicos, planes de empleo" para propiciar "una cohesión social", que ha considerado "la mejor vacuna y barrera frente al narcotráfico".

Hasta llegar a ese escenario ha reivindicado que "se ha invertido mucho más" en el Campo de Gibraltar, de los que ha considerado como beneficiarios a "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, tanto en Guardia Civil como Policía Nacional".

Tras reconocer la presión que empieza a ver sobre el río Guadalquivir, que ha situado como "la mayor preocupación" y que de ello "muchos alcaldes y alcaldesas de la zona están advirtiendo de que hacen falta más recursos", se ha reafirmado en que además de una mejora de los medios a disposición de las fuerzas policiales se trata también de contrarrestar "las desigualdades".

Ha advertido en este sentido Valero de un escenario "donde aumenta el desempleo" y que a partir de ese germen "es donde el narcotráfico tiene más capacidad de infiltrarse, no solo en la sociedad, también en los aparatos del Estado".