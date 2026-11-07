Valero reclama "un tren público 100%" y que el Estado "asuma su papel" para "revertir las externalizaciones"

El candidato de Izquierda Unida (IU) en el Frente Amplio al Congreso y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, en la manifestación en Jaén para reclamar la conexión ferroviaria con Madrid y Linares-Baeza. - IU

JAÉN 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Izquierda Unida (IU) en el Frente Amplio al Congreso y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha reclamado "un tren público cien por cien que anteponga la seguridad y la vertebración territorial" durante la manifestación celebrada en la capital de Jaén para reclamar la conexión ferroviaria con Madrid y Linares-Baeza y organizada por las plataformas en defensa del ferrocarril del centro de la Mancha y en Linares-Baeza y provincia de Jaén.

En declaraciones a los medios minutos antes de la manifestación, el candidato de IU en Frente Amplio ha defendido la necesidad de nacionalizar el sector ferroviario. "Eso significa que el Estado asuma su papel para revertir las externalizaciones y privatizaciones, aumentar la inversión pública, controlar el mantenimiento y adecuar las plantillas a las necesidades reales", ha explicado Valero, según ha precisado la formación en una nota.

En este sentido, el coordinador de IU Andalucía ha lamentado el "déficit histórico" en infraestructuras e inversiones que hay que corregir" y ha señalado que Jaén "necesita esta conexión para vertebrar el territorio" y "mejorar" el enlace con las capitales de Granada y Almería.

"El tren no es pasado, el tren es futuro. El tren reduce la huella ecológica, vertebra el territorio y es capaz de dinamizar también la economía y por eso la lucha por el tren público es una lucha por la cohesión territorial", ha defendido el candidato de IU en Frente Amplio quien ha asegurado que "los ciudadanos y ciudadanas que viven en ciudades bien conectadas tienen más igualdad de oportunidades que aquellos que sufren desiertos ferroviarios".

En esta línea, el también coordinador general de IU-CA ha señalado que "la lucha por el tren público una lucha por el medio ambiente, porque el tren enfría el planeta, reduce menos CO2, emite menos CO2". Valero ha señalado que los los accidentes de tanto Adamuz como Urda han puesto en evidencia que "nuestro modelo ferroviario es un modelo ferroviario que no antepone ni la seguridad ni la vertebración territorial" debido a que el sector ferroviario español "se ha convertido en el laboratorio neoliberal de la Unión Europea". Un modelo, ha asegurado Valero, que "han aplicado un modelo que han aplicado tanto el PP y el PSOE".