Vamos Granada pide que se investiguen las "negligencias" en el caso Nevada y sus responsables

Publicado 22/10/2018 14:36:41 CET

GRANADA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vamos Granada ha presentado una moción en el Ayuntamiento de Granada en la que propone instar a la investigación en el Parlamento andaluz de las "negligencias" en el caso Nevada, en el que la Junta ha sido condenada a indemnizar con 165,6 millones de euros al promotor del Centro Comercial Nevada por los perjuicios económicos derivados de la paralización de las obras durante años.

La formación pide que se depuren responsabilidades administrativas y políticas por "las actuaciones y omisiones" cometidas en este caso y solicitar al Tribunal de Cuentas la investigación de las "negligencias que han conducido a esta indemnización millonaria" al objeto de depurar las responsabilidades contables que correspondan y presentar los hechos ante Fiscalía.

Los acuerdos que Vamos Granada propone al pleno también incluyen un informe económico, en colaboración con las federaciones de comercio, en el que se calcule el impacto del Centro Nevada en la economía granadina y reclamar, según su resultado, a la Junta de Andalucía su compensación mediante un plan de emergencia para el comercio granadino.

La concejal Marta Gutiérrez ha recordado que el Tribunal Supremo no ha admitido el incidente de nulidad plantado por la Junta y cree que esta indemnización es consecuencia de dos "negligencias", "recurrir fuera de plazo la licencia de obras" y "no acudir al juicio de la demanda del promotor", impidiendo que se pudiera tener en cuenta el informe elaborado por la propia Junta en el que se reflejaban argumentos en defensa del interés público.

"Sin embargo, los responsables inmediatos de ambas negligencias, el letrado que recurrió la licencia fuera de plazo y el que no se presentó al juicio sobre la indemnización, no sólo no han respondido por ello, sino que han sido ascendidos, este último a jefe del Gabinete Jurídico de Andalucía", agrega la concejal.