Varias manifestaciones y servicios mínimos del 60% por la huelga general en Granada

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GRANADA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria de huelga general de este miércoles conllevará servicios mínimos del 60 por ciento tanto en el metro como en los autobuses de transporte urbano y metropolitano, en los que se esperan alteraciones y restricciones también por las hasta siete movilizaciones previstas para esta jornada.

Desde la Gremial del Taxi de Granada han señalado a Europa Press que no secundarán la huelga. Esta circunstancia podría suplir los problemas que, por ejemplo, puedan tener los viajeros que necesiten acceder al Aeropuerto Federico García Lorca, dado que se prevé que la línea que conecta la ciudad con el aeródromo sea "la más afectada" de las que gestiona el Consorcio de Transporte Metropolitano.

Así lo ha señalado a Europa Press el gerente del consorcio, César Díaz, quien ha llamado a los usuarios a estar "muy atentos" a la información actualizada que se irá colgando en la web del consorcio porque "ya no es solo la jornada de huelga" con los servicios mínimos sino también las afecciones en cuanto a recorridos, paradas y terminales por las siete manifestaciones que se prevén dentro de la ciudad.

Las paradas del entorno de la plaza del Triunfo, de los comedores universitarios y, sobre todo, las del entorno del intercambiador Sur se van a ver bastantes afectadas.

Díaz relata que los servicios estarán sujetos a las indicaciones de la Policía Local en cada momento. Por ello, además de los desvíos anunciados, pueden producirse retenciones, cortes puntuales, cambios de itinerario o supresión temporal de paradas sin previo aviso.

En concreto, por la mañana la cabecera del Paseo del Violón podría trasladarse de forma puntual a la rotonda de Hiperdeluz, y por la tarde podrían reubicarse los puntos de salida y retorno de las líneas de esa zona.

CONEXIÓN CON EL AEROPUERTO

La 245 (Granada-Aeropuerto) será la línea más afectada porque cualquier recorrido por el centro coincide con algún corte: Gran Vía, Reyes Católicos, Acera del Darro o el entorno del Paseo del Violón.

Por ello, el servicio se organizará con salidas de las 6,00, 7,00, 14,00 y 15,20 horas desde el Palacio de Congresos y harán el recorrido habitual, salvo indicaciones de la Policía Local, ya que quedan fuera de las franjas de manifestación.

El resto de salidas no circularán por el centro de Granada y saldrán directamente desde la estación de autobuses. Las paradas del centro no tendrán servicio.

En cuanto a los taxistas, la Gremial del Taxi de Granada ha señalado que no secundará la huelga. Se da la circunstancia de que este miércoles descansa el 20 por ciento de la flota, compuesta por unos 550 taxis, según ha explicado a Europa Press el presidente de la Gremial, Juan José López, quien detalla que el resto de trabajadores autónomos de este medio de transporte decidirá individualmente si trabaja o no este 11 de noviembre.

"Es una huelga convocada por los sindicatos para los trabajadores que quieran secundarla, nosotros somos autónomos y no hacemos huelga, en todo caso sería un paro sectorial, el cual no se va a realizar a nivel local", expone el presidente de los taxistas granadinos.

El Parque de las Ciencias ha informado de que continuará con todas las acciones que garantizan el bienestar de los animales, el buen uso y mantenimiento de las instalaciones y la protección patrimonial. Y, en la medida en la que lo posibilite esta situación excepcional, atenderá a sus visitantes cumpliendo los estándares de calidad y seguridad, a pesar de encontrarse en un contexto de funcionamiento extraordinario.

Museos, bibliotecas y archivos de la provincia abrirán con normalidad aunque sea con servicios mínimos. El Teatro Alhambra no tiene función este miércoles y el Centro Andaluz de las Letras tampoco tiene presentación prevista, según detallan fuentes del Gobierno andaluz.

LLAMADA A LA HUELGA

Distintas columnas informativas recorrerán la ciudad de Granada desde las 10,00 horas partiendo de la Delegación de Educación, Edifico Administrativo Almanjáyar, Plaza de la Hípica, CGE, Facultad de Bellas Artes y Facultad de Filosofía y Letras. Se unirán a las 11,00 horas en el edifico de Correos en Puerta Real.

Las organizaciones que apoyan la convocatoria de huelga general (CCOO, CGT, Frente de Estudiantes, SAT, UGT y USTEA), celebrarán una manifestación central a las 17,30 horas con salida en Jardines del Triunfo, que recorrerá Gran Vía, Reyes Católicos, Puerta Real, Acera del Darro, Paseo del Violón finalizando en la explanada Palacio de Congresos, donde los representantes de las organizaciones se dirigirán a los asistentes.