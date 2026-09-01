Varios ayuntamientos del PSOE-A se suman a la concentración de la FEMP o celebran actos propios en apoyo a Ceuta

Decenas de personas durante una manifestación pacífica en Ceuta. Imagen de archivo. - Marcos Moreno - Europa Press

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varios ayuntamientos gobernados por el PSOE-A han anunciado su participación en la concentración impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) este jueves 2 de septiembre en apoyo a Ceuta. La decisión contrasta con la negativa del partido a nivel regional de participar en la misma al considerar que está "instrumentalizado" por el PP-A.

"Está convocando en los ayuntamientos de toda España para, en teoría, solidarizarse con Ceuta, pero que no es más que el intento del Partido Popular, da igual la excusa, de sacar a la gente a la calle para que parezca que el ruido, que la bronca, es lo que impregna el ambiente político", afirmaba este lunes la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en una entrevista en la Cadena Ser.

Mientras que algunos ayuntamientos han anunciado su apoyo a la concentración convocada por la FEMP, otros consistorios gobernados por los socialistas han impulsado manifestaciones paralelas para mostrar su solidaridad con la ciudad autónoma.

Es el caso de Espartinas (Sevilla), que ha convocado una concentración "lejos del ruido político, que no busca la confrontación y sí la unión" a las puertas de su casa consistorial a las 12,00 horas del jueves. Otros ayuntamientos de la provincia, como es el caso de Aznalcázar, han realizado comunicados mostrando su apoyo a la ciudad autónoma, aunque han defendido que no participaran en "iniciativas que busquen la división o la crispación ciudadana".

En la provincia de Huelva, los ayuntamientos de Moguer y Fuenteheridos han mostrado su apoyo a la concentración de la FEMP. Por su parte, Aracena, Bonares y Santa Olalla del Cala, también con alcaldes socialistas, han decidido organizar otras acciones paralelas a la convocada por dicha entidad.

El alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, ha defendido que se trata de "una cuestión de solidaridad territorial, empatía y sobre todo de unidad". Asimismo, ha asegurado que no ha recibido "ninguna comunicación oficial" por parte del PSOE que "prohíba, limite o que diga que no se organice" la concentración, sino "todo lo contrario".

En la provincia de Málaga, la mayoría de los ayuntamientos gobernados por PSOE y por IU no han informado en sus redes sociales sobre la concentración; aunque otros, como es el caso de Alfarnate, sí lo ha hecho a través de una publicación, en la que convocan a la ciudadanía a las 12,00 horas del miércoles y expresan su "firme y absoluto" apoyo a la ciudad autónoma y a sus habitantes; así como a la seguridad y a los derechos humanos.

Los municipios gaditanos de Grazalema, Vejer de la Frontera y Chiclana de la Frontera, gobernados por el PSOE, han manifestado abiertamente su apoyo a la concentración de la FEMP. Los alcaldes de Grazalema y Vejer de la Frontera han lamentado la "instrumentalización" del PP a este acto, aunque han mostrado su "rotundo apoyo personal y político" a la ciudad autónoma de Ceuta.

En Granada, las localidades de Armilla y Marecena han convocado concentraciones alternativas a la impulsada por la FEMP. "Necesitamos que las instituciones trabajen juntas, desde sus respectivas competencias, para aportar soluciones y ofrecer certezas a la ciudadanía ceutí", ha defendido la alcaldesa socialista de Armilla, Loli Cañavate.

La alcaldesa de Baena (Córdoba), María Jesús Serrano (PSOE), ha confirmado que, "pese a no compartir la forma" en la que la FEMP ha convocado la concentración, participará este miércoles en la misma, pues discrepa "sobre las formas, pero no sobre la necesidad de acompañar a quienes sufren".

En la provincia cordobesa, el Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba ha invitado "a toda la ciudadanía a participar en la concentración que tendrá lugar con motivo del Día de Ceuta, como muestra de solidaridad y apoyo a la ciudad autónoma y a sus vecinos. Entretanto, el Ayuntamiento de Adamuz, igualmente encabezado por el PSOE, ha convocado a sus vecinos, a las 12,00 horas.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) ha convocado la lectura de un manifiesto este martes a las 19,30 horas en La Central "como espacio de encuentro" para que la ciudadanía pueda trasladar su apoyo a Ceuta ante la crisis que está viviendo.

"Queremos que sea un acto ciudadano que comparte esta institución con sus vecinos y sus vecinas, un acto abierto, un acto plural, sin siglas, sin simbología, simplemente apoyando a los ceutíes", ha explicado en un comunicado el primer teniente de alcalde, Francisco Javier Lozano.

Asimismo, en Almería, los ayuntamientos de Cuevas del Almanzora, Viator y Antas, han publicado convocatorias de concentración para que los vecinos puedan expresar públicamente su apoyo y solidaridad con la Ciudad Autónoma de Ceuta.

En Viator, se ha convocado a sus vecinos a las 19,00 horas. Por su parte, el alcalde de Antas, Pedro Ridao, ha defendido ese "gesto de solidaridad, respeto y unión con el pueblo ceutí" al entender que "en momentos difíciles, la unión entre municipios y ciudadanos es más importante que nunca".

ACTOS EN AYUNTAMIENTOS DE IZQUIERDA UNIDA

El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), gobernado por Izquierda Unida (IU), ha convocado una manifestación para expresar "su total apoyo al pueblo ceutí, a sus instituciones y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", este martes, 1 de septiembre.

El Consistorio de la localidad sevillana ha indicado que la convocatoria ha nacido de la voluntad de ofrecer una respuesta institucional conjunta, "especialmente después de la controversia generada en torno a una convocatoria no consensuada de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)".

En la provincia de Málaga, en Sedella, gobernado por IU, se informa de la concentración a las 20,00 horas y se precisa que es "apolítica" y la alcaldesa de Monda, también de la coalición de izquierdas, señala en un vídeo que la posición del Ayuntamiento "está con Ceuta y el pueblo ceutí", instando a más colaboración de las instituciones; pero añade que no se puede olvidar "que con el pueblo de Ceuta tienen que ir los derechos humanos y anteponer los derechos de las personas ante cualquier otra cosa", rechazando el uso partidista.

Por su parte, el ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz)gobernado por IU, ha anunciado una concentración por la ciudad ceutí.