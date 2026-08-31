Montero avisa que el PSOE-A no irá a actos por Ceuta "instrumentalizados" por PP-A e insta a la Junta a acoger a menores

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en una entrevista en la Cadena SER. - CADENA SER ANDALUCÍA

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha avisado este lunes de que su partido "no se va a prestar y no va a acudir a ningún tipo de acto" convocado en Andalucía en apoyo de Ceuta que esté "instrumentalizado" por el PP-A, y ha señalado que, "si quiere ayudar a Ceuta, lo que tiene que hacer la Junta de Andalucía --gobernada por Juanma Moreno (PP-A)-- es acoger, como obliga la ley, a los menores migrantes que en este momento necesitan condiciones más dignas".

Así lo ha manifestado la dirigente socialista en una entrevista en 'La Ventana Andalucía' de la Cadena SER, recogida por Europa Press, en la que ha aseverado con "contundencia" que el PSOE-A no se va a sumar a actos como el que ha decidido "unilateralmente" la presidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre (PP-A), para izar la bandera de Ceuta en la fachada principal de la sede de la Cámara andaluza, como muestra de solidaridad con dicha ciudad autónoma ante la crisis que vive tras la llegada masiva de inmigrantes a finales de julio.

María Jesús Montero ha criticado que la presidenta del Parlamento ha hecho "coincidir" ese acto --fijado para este miércoles 2 de septiembre-- "con las concentraciones que el PP, como partido, está convocando en los ayuntamientos de toda España para, en teoría, solidarizarse con Ceuta, pero que no es más que el intento del Partido Popular, da igual la excusa, de sacar a la gente a la calle para que parezca que el ruido, que la bronca, es lo que impregna el ambiente político", ha criticado para confirmar a continuación que el PSOE-A no tiene previsto acudir a esos actos.

Asimismo, ha censurado que las comunidades autónomas "gobernadas por el PP han dicho que 'no' al reparto que la ley obliga de los menores inmigrantes que no estén acompañados y que hayan entrado en esta crisis, como en cualquier otra crisis", en España, y en ese punto ha exigido al Gobierno de Juanma Moreno que "cumpla la ley, que se deje de tonterías, de discursos vacíos, de trasladar el que no hay ningún tipo de polémica o problema con Vox" como socio de gobierno del PP-A en esta legislatura en Andalucía.

"Claro que hay problemas con Vox, pero esas son las consecuencias de haber conformado un gobierno con la ultraderecha", ha añadido la secretaria general del PSOE-A antes de sentenciar que "los derechos humanos están por delante y por encima de cualquier otro pacto".

También ha llamado la atención acerca de que Moreno dijo en la anterior legislatura que "tenía un corazón así de grande" para la acogida de inmigrantes, y ha dicho que no sabe ahora "dónde estará el corazón" del presidente de la Junta, y que lo que sí sabe es "dónde está su interés político, que es mantener un gobierno de coalición al precio que sea", según ha añadido.

La líder del PSOE-A ha llamado la atención acerca de que, cuando "todavía ni siquiera ha echado a andar" el Ejecutivo de PP-A y Vox, "porque no ha habido ninguna iniciativa que se haya llevado al Pleno del Parlamento ni que se haya aprobado en el Consejo" de Gobierno, "está ya cada día dando más explicaciones de inestabilidad que lo contrario".

No obstante, Montero cree que PP-A y Vox "se entienden perfectamente", y Juanma Moreno está "dispuesto a tragar" con lo que le diga Vox "hasta el día que él decida, porque le interese que ya no quiera continuar con este Gobierno, con lo cual tomaría otras decisiones".

DEFIENDE LA GESTIÓN "INTELIGENTE" DE LA CRISIS POR PARTE DEL GOBIERNO

Por otro lado, la líder del PSOE-A ha señalado que la crisis que se vive en Ceuta "no tiene precedentes por el volumen de personas que han entrado", y ha sostenido que es "fruto de una mala interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo que se aprovecha por parte de las mafias y de intereses creados para que la gente se lance al mar a nado, llegue a la costa de Ceuta e intente entrar en Europa a través de un mecanismo que le ha costado la vida a un volumen muy importante de inmigrantes", según ha subrayado.

La también exvicepresidenta primera del Gobierno ha defendido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se pronunció "desde el primer minuto frente a esta crisis, trasladando y denunciando lo que estaba ocurriendo", y ha puesto de relieve que, "en un plazo de 48 horas, nueve de cada diez inmigrantes ya se habían vuelto a su país de origen de manera voluntaria, fundamentalmente por la tarea del Gobierno de España", según ha añadido.

En esa línea, ha defendido que la gestión que de esta crisis ha realizado el Gobierno de Sánchez ha sido "bastante inteligente" y "responsable", si bien ha reconocido que con este episodio "se ha alterado de forma muy significativa la vida de los ceutíes" y, "hasta que eso no vuelva a su normalidad, no podremos dar esta crisis por concluida".

"Espero que eso sea a la mayor brevedad posible, pero hay que ser conscientes de que estamos hablando de una crisis de una gran envergadura", ha añadido la dirigente socialista.

APRECIA "COLABORACIÓN" EN MARRUECOS

De igual modo, Montero ha defendido la "colaboración de Marruecos" en "el retorno de las personas que han salido en el menor plazo de tiempo posible" tras llegar a Ceuta, y ha opinado que eso "dice mucho de su ausencia de interés en este conflicto".

Además, ha remarcado que el Gobierno de España tiene la "obligación" de tener "una relación de vecindad con Marruecos y, por supuesto, un control muy exhaustivo para que no haya una inmigración irregular, sino que sea un flujo ordenado".

También ha subrayado que "la Policía ya ha repatriado inmediatamente a todos aquellos" inmigrantes llegados a Ceuta que "han sido protagonistas de algún delito que se haya cometido contra las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad o contra cualquier otro ciudadano", y ha querido "condenar de forma enérgica" las agresiones sexuales que se hayan podido cometer contra mujeres en este contexto.

AYUDAS DEL GOBIERNO POR LOS INCENDIOS Y LOS SEÍSMOS EN GRANADA

Por otro lado, María Jesús Montero se ha pronunciado en esta entrevista sobre el acuerdo adoptado este lunes por el Consejo de Gobierno andaluz de instar al Ejecutivo central a que declare zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil a 31 municipios andaluces dañados por los grandes incendios forestales registrados en las provincias de Almería, Granada, Huelva y Sevilla, y por la serie sísmica en la provincia de Granada de este verano.

La líder del PSOE-A ha comentado que la Junta actúa así "porque sabe que el Gobierno de España siempre declara esas zonas como catastróficas", de forma que el Ejecutivo andaluz "intenta capitalizar algo que siempre, de suyo, lo ha hecho el Gobierno de España".

En esa línea, ha vaticinado que, "en las próximas semanas, en las próximas reuniones del Consejo de Ministros, se podrán aprobar esas ayudas tanto para la parte que tiene que ver con los incendios como para los seísmos" registrados en Granada, localidad que, según ha recordado además, recientemente visitó el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, y "anunció 100 millones de euros que el Consorcio de Compensación de Seguros ha puesto a disposición de todos los daños que se han producido en los enseres, en viviendas, en automóviles" tras dichos terremotos.

Finalmente, Montero ha defendido la iniciativa que ha presentado el Grupo Socialista para reclamar la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz por la gestión de la Junta en relación a los grandes incendios forestales registrados este verano en Andalucía, como los originados en Los Gallardos (Almería) y Niebla (Huelva), para que el Gobierno de la Junta dé las "explicaciones oportunas" sobre su actuación, según ha zanjado.