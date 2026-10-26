Varios heridos, entre ellos dos menores, en un atropello de una moto a peatones en Motril (Granada)

(Foto De ARCHIVO) Una Ambulancia Del 061 De Emergencias Sanitarias. - EUROPA PRESS

MOTRIL (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

Varias personas han resultado heridas, entre ellas dos menores, en un atropello provocado en la noche de este pasado domingo por una moto en la ciudad granadina de Motril, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

Así, varias personas alertaron al teléfono 112, sobre las 20,50 horas del domingo, de un atropello ocasionado por una moto a una mujer que transitaba junto a menores por la calle Ancha de Motril.

Rápidamente, desde la sala coordinadora se alertó al Centro de Emergencias Sanitarias 061 (que desplazó al lugar una UVI móvil y un equipo médico), a la Policía Local y a la Nacional.

Fuentes sanitarias han confirmado al 112 la asistencia a varias personas afectadas: tres de ellas atropelladas (dos menores de edad y su madre) y el conductor de la moto. Según las primeras informaciones, las menores se encuentran estables. Todos han sido trasladados al centro hospitalario de referencia.