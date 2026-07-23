Vecinos de Alhendín (Granada) prestan sus vehículos, regulan el tráfico y ayudan a desalojar durante un incendio

Incendio en Alhendín. - POLICÍA LOCAL DE ALHENDÍN

ALHENDÍN (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

Los vecinos de Alhendín (Granada) prestaron este pasado miércoles una colaboración clave durante el incendio de pastos que se declaró en una finca, dado que algunos de ellos prestaron maquinaria y vehículos al operativo; otros regularon el tráfico y avisaron a residentes de viviendas cercanas para un desalojo preventivo.

El incendio se declaró sobre las 15,10 horas en la zona del Pago de Lupión, en una finca que no se encontraba desbrozada. El fuego llegó a propagarse hacia Camino de Jayena y Camino del Secanillo, generando una importante columna de humo visible desde varios kilómetros de distancia.

Hasta la llegada de los servicios de emergencia, la colaboración ciudadana fue decisiva, según ha informado la Policía Local del municipio a través de las redes sociales, consultadas por Europa Press.

Algunos vecinos pusieron a disposición del operativo su maquinaria para la creación de cortafuegos, así como camiones y cubas de agua, que resultaron fundamentales para combatir el fuego y frenar su avance.

Del mismo modo, otros vecinos colaboraron regulando el tráfico, señalizando los accesos y avisando a las personas que se encontraban en sus viviendas para facilitar su desalojo preventivo en las zonas con mayor riesgo.

Una vez personados en el lugar, Bomberos, Guardia Civil, Policía Local de Alhendín y protección civil Asvogra Granada coordinaron las labores de extinción y seguridad, manteniéndose el dispositivo operativo hasta aproximadamente las 19,00 horas, momento en el que el incendio quedó controlado.

Desde la Policía Local de Alhendín han expresado su "más sincero agradecimiento" a todos los vecinos que colaboraron de forma "ejemplar y desinteresada".

Junto a ello, el municipio ha agradecido "la profesionalidad y coordinación de Guardia Civil y bomberos que han llevado a cabo la actuación de manera eficaz".

La Policía Local ha recordado la importancia de mantener las parcelas y fincas debidamente desbrozadas, especialmente durante los meses de mayor riesgo de incendio.

El abandono o la falta de limpieza de solares puede favorecer la rápida propagación de las llamas, poniendo en grave peligro viviendas y personas. En este caso, la colaboración de la ciudadanía y la coordinación de los servicios de emergencia han evitado que haya daños personales.