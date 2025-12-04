Vecinos del Barrio Guadalquivir de Córdoba protestan ante AVRA por "miedo e incertidumbre por abandono de la Manzana 14". - ASOCIACIÓN VECINAL AMARGACENA

CÓRDOBA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Vecinal Amargacena, del Barrio del Guadalquivir de Córdoba, ha protagonizado este jueves una concentración de protesta frente a la sede de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), titular de las viviendas sociales de la Manzana 14 del barrio, "cuyo fuerte deterioro muchas personas viven con miedo, ansiedad y desesperanza".

Así lo han explicado los convocantes durante la lectura de un comunicado, en el que han dado cuenta de "una situación que pone en riesgo la salud, la seguridad y la dignidad de 94 familias" que viven en esta manzana, entre las calles Libertador Simón Bolívar y Libertador Hidalgo y Costilla, propiedad de la Junta de Andalucía.

Según ha detallado, "en esta construcción aparecieron grietas hace años causadas por aguas subterráneas que afectan a la cimentación, según se les explicó a los arrendatarios", de modo que "la situación llevó a la Junta a inyectar hormigón en el subsuelo y a tapar las grietas que, pese a todo, volvieron a aparecer y necesitaron una segunda actuación acometida recientemente".

"El tiempo dirá si la solución es definitiva o solo temporal", han manifestado con "escepticismo", al tiempo que han advertido de que "los problemas para los que se han venido negociando soluciones van mucho más allá, ya que la vida diaria se desarrolla entre filtraciones de agua, techos caídos, humedad constante, malos olores, desagües rotos, contadores eléctricos expuestos al agua, patios sin mantenimiento, árboles caídos retirados por los propios residentes y suciedad que deriva en plagas de ratas, cucarachas y mosquitos".

Así, han remarcado que "lo que debería ser un hogar se ha convertido en un espacio donde muchas personas viven con miedo, ansiedad y desesperanza". "La situación es aún más gravosa al sumarse una barrera administrativa injusta, ya que para reportar una incidencia, AVRA exige trámites escritos y por registro --un proceso lento, rígido y, para muchas personas, inaccesible--, cuyo resultado son meses, e incluso más de un año, esperando soluciones que nunca llegan", han apuntado.

PIDEN LA REHABILITACIÓN

"Frente a las promesas incumplidas de un proyecto de rehabilitación integral, seguimiento y nuevas reuniones, sin que se hayan detectado avances, respuestas y ninguna voluntad política visible", la Asociación Vencial ha pasado a reclamar públicamente la citada "rehabilitación integral real, urgente, y con un calendario de intervenciones claro".

Además, han pedido "transparencia absoluta en las actuaciones y decisiones, la constitución inmediata de comunidades de arrendatarios para poder gestionar el día y día y defender derechos colectivos y, en resumen, respeto, dignidad y una solución definitiva, no más parches".