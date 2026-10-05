Vecinos de Cañada Real exigen al Ayuntamiento de Córdoba una solución a la anegación de la carretera de acceso al barrio

La carretera de acceso a Cañada Real Soriana, anegada por las primeras lluvias de otoño. - Asociación de Vecinos Cañada Real Soriana

CÓRDOBA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos Cañada Real Soriana valora "positivamente que, después de más de ocho años de espera, el barrio cuente por fin con una zona verde y nuevos juegos infantiles", pues "era una reivindicación histórica de los vecinos y, por supuesto, celebramos que nuestros niños y niñas puedan disfrutar de estos espacios", pero "una obra pública tiene que estar diseñada para mejorar la vida de los vecinos, no para generar nuevos problemas, y lo ocurrido ayer, con las primeras lluvias, es sencillamente inaceptable", ya que "las primeras gotas han dejado inundadas las nuevas zonas del parque y completamente anegada la única carretera de acceso al barrio, convirtiéndola literalmente en una auténtica piscina".

Así lo ha lamentado este lunes, a través de una nota, la referida asociación vecinal, señalando que "lo más grave es que los vecinos ya habían advertido de que esto podía ocurrir", pues, "desde el inicio de las obras, la Asociación de Vecinos Cañada Real Soriana ha solicitado una reunión con el delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga, precisamente para trasladarle sus preocupaciones y poner sobre la mesa las necesidades del barrio", pero "la respuesta del Ayuntamiento ha sido el silencio".

En concreto y según ha afirmado la presidenta de la asociación vecinal, Isabel Serrano, le remitió al Consistorio "dos peticiones oficiales de reunión y Ruiz Madruga ni siquiera se ha dignado a responder", es decir, desde la asociación vecinal "advertimos, solicitamos reuniones y quisimos trasladar nuestras preocupaciones antes de que terminara la obra", de modo que en el Ayuntamiento "nadie puede decir ahora que no estaba avisado", siendo "especialmente grave que una actuación que acaba de finalizar no cuente con una solución adecuada para la evacuación de las aguas pluviales".

Para Serrano, "es incomprensible" lo ocurrido, que "después de ocho años esperando una obra, después de todo el dinero y todo el tiempo invertido, no puede ser que lleguen las primeras lluvias y descubramos que el agua no tiene por dónde salir y que nuestra única carretera queda completamente inundada". Por eso, ha exigido a Ruiz Madruga "que dé la cara, responda a las dos solicitudes de reunión realizadas por esta asociación y se siente inmediatamente con los vecinos", a la vez que ha reclamado al Ayuntamiento "que revise de manera urgente la actuación ejecutada y adopte las medidas necesarias para garantizar una correcta evacuación de las aguas pluviales".