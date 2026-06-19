Vecinos de Gracia, en Granada capital, molestos por un proyecto "que puede destruir la identidad de la plaza"

A petición de los residentes, la portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento, Raquel Ruz, se ha reunido con vecinos de la plaza y ha criticado "opacidad" por parte del gobierno local del PP respecto al proyecto de remodelación del entorno. - PSOE GRANADA

GRANADA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Plaza de Gracia, en la ciudad de Granada, han expresado su malestar ante el anuncio de reforma de este espacio público, que consideran que "puede destruir la identidad" del entorno.

A petición de los propios residentes, la portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento, Raquel Ruz, se ha reunido con representantes vecinales, quienes critican que se han enterado del proyecto por los medios de comunicación "sin que nadie les haya informado o considerado sus necesidades".

En este contexto, Ruz ha trasladado su apoyo a los vecinos de la Plaza de Gracia ante "la incertidumbre y el rechazo que les genera un proyecto con el que no están de acuerdo porque entienden que rompe la identidad de una de las plazas más históricas y vivas de la capital".

Ruz ha destacado este espacio por su carácter "histórico con una personalidad y una identidad muy definidas, que los granadinos disfrutan diariamente gracias a su arboleda, su sombra, el frescor de su vegetación y el sonido reconfortante de su fuente", y lo contrapone a la propuesta del equipo de Gobierno del PP.

Para la socialista, las reticencias vecinales "no solo se deben al diseño del proyecto, sino también a las formas en las que se está gestionando desde el Consistorio, con una absoluta opacidad, negando el debate a los afectados directos".

También critica que no se ha convocado a la Asociación de Vecinos, "pero tampoco se ha realizado ninguna convocatoria pública para que el barrio conozca los detalles del proyecto y pueda presentar las alegaciones correspondientes para defender su plaza". En este sentido, ha subrayado la necesidad de que los residentes conozcan con urgencia los plazos de ejecución previstos y dispongan de herramientas legales para solicitar que el diseño definitivo respete el entorno actual.

"A los vecinos les gustaría hacer alegaciones para que se mantenga la configuración tal y como la conocen; piden que se mejore el espacio, pero que se conserve la ubicación de la fuente y del parque infantil", ha detallado.

El PSOE pide una rectificación inmediata a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, "para que abra el proyecto a la participación de la ciudadanía antes de que sea tarde". "Le solicitamos, en primer lugar, que exponga públicamente el proyecto de la plaza y, en segundo lugar, que atienda de una vez las peticiones de los vecinos", ha reclamado la portavoz del PSOE.