Vista del municipio de Peligros, en el área metropolitana de Granada. - AYUNTAMIENTO DE PELIGROS

PELIGROS (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de la localidad granadina de Peligros ha abierto el plazo para la solicitud de ayudas municipales al alquiler de vivienda habitual. Se trata de la primera vez que esta convocatoria tiene carácter generalista y por tanto está dirigida a cualquier vecino residente mayor de edad. La subvención en este municipio del área metropolitana puede alcanzar los 1.200 euros por vivienda, a razón de 100 euros mensuales durante un máximo de doce meses.

Desde este pasado 17 de noviembre y hasta el 9 de diciembre pueden solicitar estas ayudas las personas mayores de 18 años empadronadas en Peligros que tengan alquilada una vivienda en el municipio, con un contrato de antigüedad no superior a 36 meses y una renta mensual que no supere los 750 euros.

Según ha explicado a Europa Press el alcalde Peligros, Roberto González, el Ayuntamiento ha dejado abierta la partida presupuestaria para estas ayudas por si se registrara una demanda mayor a la que inicialmente esperan en el Consistorio y que sería de unas 20 familias. En la anterior convocatoria, que se limitaba a ayudas a la población joven, se concedieron un total de once ayudas.

González también destaca otras medidas que el Ayuntamiento está poniendo en marcha para facilitar el acceso a la vivienda en Peligros como la construcción, ya iniciada, de seis viviendas públicas para alquiler asequible, con una inversión superior al millón de euros; la ordenanza municipal que facilita la transformación de determinados locales comerciales en viviendas; y la puesta a disposición de la Junta de Andalucía de 3.000 metros cuadrados de suelo municipal para construir vivienda protegida.

"Sabemos que un Ayuntamiento no puede resolver por sí solo un problema de esta magnitud, pero desde Peligros seguimos movilizando recursos, suelo y medidas propias para contribuir a que más personas puedan acceder a una vivienda digna y asequible", destaca.