Vecinos piden al Ayuntamiento de Granada que urbanice el entorno de la Ciudad de la Luz afectado por el caso Nazarí

Entorno del residencial Ciudad de la Luz en Granada. - ASOCIACIÓN DE AFECTADOS CIUDAD DE LA LUZ

GRANADA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos del residencial Ciudad de la Luz, compuesto por 300 viviendas, han denunciado los problemas de salubridad y ausencia de servicios que llevan padeciendo desde hace diez años a raíz de que los terrenos que hay junto a sus hogares no estén urbanizados por el modo en que se gestionó la licencia de primera ocupación.

El asunto se investiga en una pieza separada del caso Nazarí pendiente de ir a juicio, la conocida como 'expediente San Jerónimo, donde la Fiscalía acusa a cuatro cargos del área de Urbanismo en el momento de los hechos, entre ellos la que fuera concejal Isabel Nieto (PP), de la concesión supuestamente irregular de la licencia de primera ocupación para presuntamente beneficiar a un promotor.

La problemática afecta a cerca de un millar de vecinos que se han unido en una asociación de afectados para reclamar al Ayuntamiento de Granada que culmine la urbanización de plan parcial donde se asientan sus viviendas, pues a los terrenos sin urbanizar no llegan servicios públicos como limpieza vial o recogida de basuras.

"La zona da pena, hay problemas de vandalismo porque allí vienen a tirar todos los restos de la marihuana y basura; es una zona de impunidad a cinco metros de nuestras viviendas" y "hay peligro porque faltan arquetas, hay agujeros y faltan farolas; están tiradas por el suelo", relata a Europa Press José Antonio Ortega Torres, representante de las asociación de afectados.

Según mantiene la Fiscalía, el Ayuntamiento responsable de la licencia en aquella época --bajo el mandato de José Torres Hurtado (PP)-- concedió la licencia de primera ocupación sin estar terminadas las obras de urbanización y tampoco los trabajos de desvío del Barranco de San Jerónimo. Asuntos ambos "indispensables" para cumplir con la legalidad vigente.

Así, la puesta en servicio se "limitó a las manzanas ocupadas por las 300 viviendas" y por una estación de servicio, por lo que actualmente existe una "carencia de equipamientos y dotaciones al no haberse ejecutado el planeamiento" previsto".

La propia Fiscalía se hace eco en su escrito de acusación de los múltiples problemas que esta situación está acarreando a los vecinos del entorno.

Ellos relatan que en la licencia de primera ocupación la promotora se "comprometía" a terminar esa zona de urbanización y para ello "se depositaron una serie de avales por más de dos millones de euros que hace poco se hicieron líquidos para que no prescribieran".

Por ello reclaman que ese dinero que ya está en las cuentas municipales se dedique a reurbanizar toda la zona, dado que ése era su destino original, y que se mejore también con ello todo el mantenimiento y limpieza del entorno para evitar problemas de salubridad por la acumulación de basuras y la presencia incluso de ratas.

Por todo ello, se concentrarán el próximo viernes 28 de noviembre en la plaza del Carmen coincidiendo con el pleno mensual.