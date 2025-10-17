Los vecinos de Villarrubia, en Córdoba, se concentran para exigir a la Junta el nuevo centro de salud prometido

CÓRDOBA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de Villarrubia se han concentrado este viernes, convocados por el Consejo de Distrito de dicha barriada periférica de Córdoba capital, para exigir a la Junta de Andalucía el nuevo centro de salud prometido y varias veces anunciado, que está incluido "dentro del Plan 2020-2030, pero sin una fecha concreta para el inicio de la licitación de la redacción del proyecto".

Por ello, según ha informado el Consejo de Distrito de Villarrubia en una nota, los concentrados han reclamado a la delegada de Salud y Consumo de la Junta en Córdoba, María Jesús Botella, que "el nuevo centro de salud se vaya haciendo realidad", ya que, hasta ahora, "los acuerdos y promesas de la Administración autonómica sobre el nuevo centro de salud para Villarrubia siguen sin cumplirse".

Así, según han recordado, Botella, "en marzo de 2019, dijo que habiendo suelo se iniciaba la licitación del proyecto y no ha sido así", ni aún después de que el Ayuntamiento de Córdoba lo pusiera a disposición de la Junta en 2022, año en el que, precisamente, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "dijo que estaban trabajando en la redacción del proyecto del nuevo consultorio local de Villarrubia, pero no ha contemplado aún ni un euro para la financiación del mismo".

Por eso y "sólo desde el año pasado, los vecinos hemos convocado 16 manifestaciones y concentraciones reivindicando la mejora de los servicios sanitarios y el nuevo centro de salud prometido para Villarrubia" y que es muy necesario, dado el "deterioro progresivo del consultorio actual y el evidente deterioro, además, de los servicios que se prestan en el mismo".