Una veintena de asociaciones vecinales y colectivos culturales crean en Córdoba la coordinadora 'SOS Cines de Verano'

Exterior del cine de verano Fuenseca. - FRANCISCO J. OLMO-EUROPA PRESS

CÓRDOBA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de asociaciones vecinales y colectivos culturales, y también partidos políticos, han constituido en Córdoba la coordinadora 'SOS Cines de Verano', con el objetivo principal de salvaguardar "el patrimonio material e inmaterial" que representan los cuatro cines de verano aún existentes en la capital cordobesa, en concreto en su casco histórico, aunque solo en uno se llevan a cabo proyecciones cinematográficas este verano, el Coliseo San Andrés.

Según ha informado la nueva coordinadora en una nota, la misma la integran las asociaciones vecinales Axerquía, Cerro de la Golondrina, Galea Vetus; La Fuenseca, Santa Marina y Orive; La Medina, Puerta de Almodóvar, Regina Magdalena y San Lorenzo Existe, junto a los colectivos y asociaciones culturales Juan 23, 'La Filmoteca se queda', Cine Cercano, Cines de Verano de Córdoba, Pax Patios de la Axerquía, Revelociona y Prometeo, además del Grupo Municipal Hacemos Córdoba, IU, Verdes Equo y Andalucía Entre Tod@s.

Representantes de dichas asociaciones, colectivos, plataformas y partidos se reunieron este pasado martes para "estudiar y consensuar una estrategia conjunta", ante "la situación actual del patrimonio material e inmaterial" de los cines de verano Delicias, Fuenseca, Olimpia y Coliseo San Andrés, dado que solo éste último mantiene su actividad como cine de verano, y se acordó "por unanimidad, la creación" de la coordinadora, y que este "abierta a la incorporación de otros colectivos o personas".

El objetivo de la misma será "pedir al Ayuntamiento de Córdoba que compre los actuales cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia", que hasta la pasada temporada estival mantuvieron su actividad como salas de proyección cinematográfica, "como patrimonio de la ciudad de Córdoba".

También ha acordado la recién creadad coordinadora, que será presentafa formalmente el próximo 7 de julio, pedir al Ayuntamiento de Córdoba que "cumpla el acuerdo" del Pleno municipal, "tomado por unanimidad el pasado 19 de octubre de 2023, de instar a la Junta de Andalucía a la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de los cuatro cines de verano mencionados de la ciudad de Córdoba".