Velarde valora el "apoyo" de Iglesias para liderar Podemos Andalucía con "autonomía" pero en "sintonía" con el estatal

Critica que Teresa Rodríguez incluyera a Anticapitalistas en Adelante "sin consultarlo" y aboga por "un espacio de confluencia" pero no "independentista"

SEVILLA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada Martina Velarde ha valorado el "apoyo" del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, con el que, reconoce, cuenta su candidatura --'Un Podemos Andalucía contigo'-- para liderar el partido morado en la comunidad, que aspira a que sea "más democrático" y que esté en "sintonía con Podemos a nivel estatal pero, a la vez", reivindicando su "autonomía en Andalucía desde la lealtad y el compromiso".

Así lo ha trasladado Martina Velarde, candidata a la Coordinación territorial de Podemos Andalucía, en declaraciones a Europa Press mientras se desarrollan las votaciones telemáticas para elegir la nueva dirección de Podemos Andalucía, que se prolongan hasta este próximo miércoles, 17 de junio, y cuyos resultados está previsto que se proclamen el viernes día 19.

La nueva dirección de Podemos Andalucía relevará a la que hasta ahora ha liderado Teresa Rodríguez, quien ha estado al frente del partido "durante los primeros años" de la organización, según ha recordado Velarde, quien al respecto reconoce que "construir una organización desde cero es algo complejo que requiere mucho trabajo", si bien advierte de que "las cosas han cambiado mucho desde aquel momento" y, después de que la todavía coordinadora del partido morado "y su equipo" hayan "decidido abandonar este proyecto tan vivo y necesario", se "cierra un ciclo" y "ahora toca un cambio empezando por el ámbito organizativo".

"Un Podemos Andalucía fuerte es posible solo cuidando nuestros círculos y nuestra militancia, y la militancia andaluza en muchas ocasiones se ha sentido abandonada, en gran medida debido al ritmo frenético de estos años", ha afirmado Velarde para agregar que "la próxima dirección de Podemos Andalucía debe empezar por ahí, por cuidar a la militancia".

La actual diputada de Unidas Podemos por Córdoba en el Congreso, que reconoce sentirse "muy optimista" de cara al resultado de las votaciones por "las demostraciones de cariño y de apoyo" que está recibiendo, indica que su candidatura está "construida desde y para Andalucía", pero "comparte mucho con nuestra actual dirección estatal y con Pablo Iglesias en la idea de partido, en sus objetivos a corto medio y largo plazo y en las políticas sociales y contra la precariedad que están llevando los ministerios de Unidas Podemos en el Gobierno".

"Nos alegramos de tener, al igual que otras candidaturas de otros territorios, el apoyo de Pablo Iglesias, y creo que sería muy positivo que haya sintonía con Podemos a nivel estatal, pero, a la vez, reivindicamos nuestra autonomía en Andalucía desde la lealtad y el compromiso", ha abundado la diputada.

MÁS DEMOCRACIA INTERNA

"Queremos un Podemos Andalucía más democrático, volcado en acompañar a la movilización social y con aspiración de gobierno", según sostiene Velarde, quien como objetivos prioritarios si resulta elegida coordinadora del partido se fija, en primer lugar, el de "reforzar" la organización.

"Es esencial que nuestros militantes perciban que la dirección está con ellos, que está a su lado y trabaja para que Podemos Andalucía sea una fuerza política cada vez más volcada a la construcción de una alternativa de gobierno en Andalucía", según razona antes de incidir en que "lo que más hace falta a nuestra gente" es "ser escuchada y que se valore su trabajo".

En segundo lugar, se propone "enfrentar al gobierno de ultraderecha" de la Junta de Andalucía, "a sus políticas de pelotazos urbanísticos, de privatización de los servicios públicos, de precariedad, misógino y lgtbifóbico", y "crear un proyecto ganador que ponga a Andalucía en el lugar que merece y ponga el gobierno al servicio de la mayoría social".

LA CONFLUENCIA EN TORNO A ADELANTE ANDALUCÍA

En ese sentido, avanza que quiere "trabajar con todo mi equipo para que haya un espacio de confluencia capaz, en tres años, de ganar a las tres derechas que en este momento gobiernan en Andalucía con políticas depredadoras y nefastas", pero avisa de que en su candidatura "no estamos de acuerdo con proyectos independentistas fuera y dentro de la organización".

Martina Velarde responde así al manifiesto respaldado, entre otros, por Teresa Rodríguez, que defiende que Adelante Andalucía --la confluencia en la que Podemos e IU concurrieron a las elecciones autonómicas de diciembre de 2018 junto a fuerzas andalucistas-- sea un "sujeto político propio" andaluz sin "vallasaje de Madrid".

Al respecto, la candidata dice que trabajará "por construir un proyecto unitario, una casa en la que todas las fuerzas políticas y sociales sientan como suyas y que sea reconocible claramente tanto a nivel andaluz, como en los municipios", aclarando en todo caso que "cualquier paso que se dé en este sentido lo decidirán, como siempre, nuestros inscritos".

De igual modo, sostiene que "las cosas dentro de Adelante Andalucía han cambiado mucho desde hace dos años hasta ahora, y no podemos obviar que la todavía coordinadora general de Podemos Andalucía ha incluido sin consultarlo con la militancia ni con la dirección, a su otra organización, Izquierda Anticapitalista, en Adelante Andalucía y que muchos de las y los diputados que antes eran de Podemos, entre ellos la propia Teresa Rodríguez, ahora ya dicen no ser de Podemos, sino de Anticapitalistas".

"Creo que las cosas se deberían haber hecho de otra manera", opina Martina Velarde, quien matiza no obstante que "queda mucho tiempo por delante", así como que "el diálogo, la escucha y los acuerdos, van a ser fundamentales en nuestra forma de actuar", y "la militancia, pero también el pueblo andaluz, no nos perdonaría que siguiéremos a la interna, cuando hay gente que no llega ni a final ni a mitad de mes".

En esa línea, apuesta por que "en Podemos Andalucía se hagan las cosas de manera diferente a cómo se han venido haciendo en los últimos años", algo que pasa por que "se recupere la vinculación entre lo que piensan las bases y lo que piensa la dirección; que se le devuelva la capacidad de decisión a la militancia", o "que se vuelva a hablar de los problemas cotidianos de la gente y dejar atrás los conflictos internos y los debates de partido que no interesan a casi nadie".

Sobre el futuro del grupo parlamentario de Adelante tras el relevo en la dirección de Podemos Andalucía, Velarde confía "en que al final se respete el principio unitario y confluente" en él, porque "nuestra gente nos necesita unidas, cohesionadas y volcadas en hacer oposición a las políticas de derechas de la Junta y a empezar a ser una alternativa de gobierno".

Además, reconoce tener una relación "muy buena" con IU, actualmente dirigida por Toni Valero en Andalucía. "Compartimos grupo parlamentario como Unidas Podemos en el Congreso, y formamos parte del primer gobierno de coalición de la historia reciente de la democracia española, y esto facilita la relación", según explica Martina Velarde, quien, finalmente, respecto al PSOE andaluz, sostiene que "parece que Susana Díaz -su secretaria general-- mira más a su derecha que a su izquierda", y cree que los socialistas "siguen en shock por el resultado electoral y por la derrota del 2018 que aún no han asumido".